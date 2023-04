Travessia: Brisa dá novo depoimento e se complica com delegado

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Brisa (Lucy Alves) e Laís (Indira Nascimento) vão à delegacia para a maranhense prestar novo depoimento sobre as acusações de sequestros de crianças, apontadas por Ari (Chay Suede), no processo da guarda de Tonho (Vicente Alvite). Lá, a ex do arquiteto começa a falar e acaba se colocando em uma posição complicada, já que o exame de DNA comprova que ela não é mãe do próprio filho, aumentando as suspeitas de que o garoto tenha sido sequestrado por ela.

Após o profissional perguntar a Brisa quem ela é, a maranhense fica irritada e garante que já deu todas essas informações anteriormente na delegacia. O delegado concorda com a mãe de Tonho e direciona a conversa para a acusação dos sequestros de crianças no passado e alegadas por Ari.

"Não sequestrei ninguém! Eu nem entendi como foi que aquilo aconteceu, como é que de repente aquele monte de gente começou a me apontar e querer me matar. Foi uma fake news que fizeram comigo", desabafa Brisa.

Laís entra na conversa e defende a cliente, alegando que as acusações se baseiam no linchamento, mas que, em nenhum momento, o nome de Brisa foi citado por qualquer pessoa. "Ninguém apontou para ela, ninguém falou o nome dela", ressalta a advogada.

Em seguida, o delegado aponta que a mãe de Tonho acaba de se colocar em uma posição delicada, ao comprovar que a acusação de Ari, no processo de guarda, tem fundamento

Brisa tenta novamente se defender e afirma não ter sequestrado ninguém. O delegado reafirma que a situação da ex de Oto está ainda mais complicada após o novo depoimento.

"Essa suspeita fica ainda mais consistente quando você tem em seu poder uma criança que o exame de DNA comprova que não é seu filho!", diz ele.

