Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (07)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (07/04), às 15h40, o filme de animação "Pedro Coelho”, dirigido por Will Gluck, interpretado por Domhnall Gleeson e Rose Byrne e dublado por Daisy Ridley, James Corden, Margot Robbie, Sam Neill, Sia, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Pedro Coelho”, o coelho Pedro e suas três irmãs adoram aprontar no campo onde habitam e com Thomas McGregor (Domhnall Gleeson), um homem mal-humorado que não gosta de animais. Bea (Rose Byrne) é uma vizinha local que é super carinhosa com os bichinhos, que os vê como uma figura materna. Um dia, Pedro tem que retornar a casa de Thomas para recuperar sua jaqueta, mal sabe ele que isso é uma armação do homem para capturá-lo. O plano vai por água abaixo e os animais acabam tomando conta da mansão do homem rabugento.

Veja o trailer de “Pedro Coelho”

Título original: Peter Rabbit

Classificação: Livre

Duração: 1h35min

Nacionalidade: Australiana

Gênero: Aventura, Família

Lançamento: 22 de março de 2018

(*Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)