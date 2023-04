O Rei do Gado: Geremias Berdinazzi morre? Veja o que acontece com o italiano

Em 'O Rei do Gado', folhetim em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o italiano Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) sofre um atentado planejado pela falsa sobrinha Rafaela (Glória Pires) e fica em estado grave de saúde.

Após ser baleado no peito pela farsante, o italiano é socorrido e levado para o hospital em estado delicado, preocupando a ex-boia-fria Luana (Patrícia Pillar) e Judite (Walderez de Barros). Com a saúde e o testamento em jogo, a farsante faz de tudo para desmascarar o crime e ainda arma uma emboscada para Luana e Bruno, os acusando de terem cometido o atentado.

Durante o coma, Geremias também acusa Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) de ter atirado nele após a briga e mudança de sua noiva para a casa dele. Luana fica irritada com a acusação do tio, mas releva por saber que ele está delirando.

O italiano passa por maus e bocados durante a recuperação, mas sobrevive ao ataque, mantém a saúde e fica atento nas próximas ações de Rafaela, enquanto ela faz de tudo para esconder as evidências do atentado.

Os próximos capítulos terão muitas revelações e drama, principalmente com a investigação do assassinato de Ralf (Oscar Magrini) e a gravidez de Rafaela. No final, Geremias acerta as contas com o rival e ainda se casa com a amada, Judite.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)