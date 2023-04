Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (05)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (05/04), às 15h25, o filme "Malasartes e o Duelo Com A Morte", dirigido por Paulo Morelli e estrelado por Jesuíta Barbosa, Ísis Valverde, Leandro Hassum, Vera Holtz, Milhem Cortaz, Júlio Andrade, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme “Malasartes e o Duelo Com A Morte”, Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa) é um malandro que vive pregando peças para escapar das enroscadas que se mete, criadas por ele mesmo. Ele é apaixonado por Áurea (Ísis Valverde), mas sempre está de olho em outras mulheres. Próspero, o irmão de sua amada, faz de tudo para que a irmã não namore um homem como ele. Além do cunhado, Malasartes também tem que se livrar da Morte em pessoa, que quer tirar férias e enganar Malasartes, da bruxa Cortadeira (responsável por tecer os fios da vida) e de Esculápio, o ajudante da Morte. Agora, Pedro tem que arranjar uma forma de pregar suas peças e escapar de todos esses inimigos.

Veja o trailer de “Malasartes e o Duelo Com A Morte”

Título original: Malasartes e o Duelo Com A Morte

Classificação: 12 anos

Duração: 1h37min

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia, Fantasia

Lançamento: 10 de agosto de 2017

(*Gabriel Bentes, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ana Carolina Matos)