O Rei do Gado: Rafaela confessa estar grávida de Marcos

Nos capítulos recentes de 'O Rei do Gado', em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a falsa Berdinazzi, Rafaela (Glória Pires), descobriu estar grávida de Marcos (Fábio Assunção), mesmo casada com Otávio (Guilherme Fontes), por puro interesse na herança de Geremias (Raul Cortez).

Com medo de ficar fora do testamento do tio e enciumada com a chegada de Luana (Patrícia Pillar), a farsante chega a cometer um atentado contra o próprio tio atirando nele com uma espingarda. Geremias fica em estado grave de saúde e preocupa os familiares. Bruno (Antônio Fagundes) volta para Minas Gerais para ajudar a mãe de seu filho, dessa vez acompanhado de Marcos.

Ao chegar na fazenda do italiano, Bruno e Marcos se encontram com o delegado para esclarecer sobre o caso e Rafaela fica emocionada ao saber que seu grande amor está na cidade. Por ser a primeira vez que encontra o amado desde que o dispensou para casar com Tavinho, a farsante faz de tudo para se reaproximar de Marcos, mas não tem sucesso.

Rafaela não consegue manter o segredo e confessa para Marcos que está grávida. O playboy continua a tratando com frieza e diz não acreditar na veracidade da história. A pilantra fica chateada com a desconfiança do amado, mas se recupera e pede para Bruno ficar até que Geremias melhore.

Em estado grave e delirando, Geremias ainda acusa o sobrinho de ter cometido o atentado contra ele, o que faz com que Bruno e Marcos retornem para Ribeirão Preto.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)