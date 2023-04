Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (04/04), às 15h30, o filme "Golpe de Idade", dirigido por José Pepe Bojórquez e estrelado por Osvaldo Benavides, Sandra Echeverría, Martín Altomaro, Arturo Barba, Ignacio López Tarso, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Golpe de Idade”, é contada a história de Teo (Osvaldo Benavides), um jovem ator que decide se disfarçar de idoso e ir para um asilo. Lá, ele conhecerá Dafne (Sandra Echeverría), a zeladora do local. Dentro do local, ele mostrará uma versão de uma pessoa com mais idade que aparenta estar muito disposta para muitas coisas.

Veja o trailer de “Golpe de Idade”

Título original: Mas Sabe El Diablo Por Viejo

Classificação: 12 anos

Duração: 1h13min

Nacionalidade: México

Gênero: Comédia

Lançamento: 26 de julho de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)