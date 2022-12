O Rei do Gado: Quem fica com a herança de Geremias Berdinazzi no final da novela?

A reprise de “O Rei do Gado” é um dos maiores sucessos do “Vale a Pena Ver de Novo” atualmente. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela foi exibida pela primeira vez em 1996 e se desenvolve a partir da briga envolvendo as famílias italianas Mezenga e Berdinazzi. Confira quem fica com a herança de Geremias Berdinazzi no final de "O Rei do Gado".

Quem fica com a herança de Geremias Berdinazzi no final de ‘O Rei do Gado’?

Em ‘O Rei do Gado’, Geremias corre contra o tempo para encontrar a sobrinha perdida e ter um herdeiro legítimo para ficar com sua fortuna. No entanto, será enganado por Rafaela (Glória Pires), uma farsante que finge ser Marieta, essa sobrinha desaparecida. Mesmo depois de ser desmascarada e assumir que é Rafaella, a golpista continuará insistindo que tem o sangue dos Berdinazzi.

Nesse mesmo período, Luana (Patrícia Pillar) irá recuperar a memória e lembrará que é Marieta, a verdadeira filha do falecido Giácomo, irmão de Geremias. A boia-fria vai a procura do tio e acaba sendo rejeitada, pois ele não a reconhece como sobrinha legítima. Assim, o fazendeiro segue a vida sem a certeza de que haverá um herdeiro que possa ficar com toda a sua fortuna.

Porém, tudo muda no final da novela, quando Geremias viaja para a Itália procurando respostas sobre seu irmão Bruno (Marcello Antony), morto na guerra. Lá, ele não conhece o filho de Bruno Berdinazzi em si, mas descobre que tem um sobrinho-neto chamado Giuseppe (Emílio Orciollo Netto).

Giuseppe (Emílio Orciollo Netto), o verdadeiro neto de Bruno Berdinazzi volta com o tio-avô para o Brasil nos últimos capítulos de "O Rei do Gado’ e se torna o único herdeiro reconhecido da família Berdinazzi.

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela "O Rei do Gado" foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter passado há cerca de 26 anos atrás.

Sobre a novela

Toda a trama é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes). Os dois lutam para ficar juntos devido ao conflito envolvendo as duas famílias, que são inimigas.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patrícia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

