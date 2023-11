Mulheres de Areia: Veja onde foi gravada a novela e cenas em Pontal D’Areia

Exibida há 30 anos e em reprise na TV Globo, a novela ‘Mulheres de Areia’ tem chamado atenção do público não apenas pela história das gêmeas Ruth e Raquel, intepretadas por Glória Pires, mas também pela paradisíaca ilha Pontal D’Areia.

A praia fictícia é um dos principais destaques da novela e foi gravada em Tarituba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Na época, o local era um dos mais visitados no Rio devido aos turistas e fãs da trama.

Já as cenas na cidade foram gravadas no complexo da emissora Globo, em Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro. Confira!

Cenas na praia de Pontal D'Areia foram gravadas em Tarituba, no litoral sul do Rio de Janeiro (TV Globo)

Gravações internas de 'Mulheres de Areia' ocorreram em cidade fictícia no complexo da TV Globo, em Jacarepaguá (TV Globo)

As cenas externas da vila fictícia Pontal D’Areia, por sua vez, foram feitas em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. O lugar, composto por 365 ilhas, é um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Cenas externas de 'Mulheres de Areia' foram gravadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro (TV Globo)

As cenas na fazenda de Virgílio, personagem de Raul Cortez, são de uma propriedade de Vassouras, no interior do Estado. Além disso, depois do fim da novela, a Praia dos Pescadores ganhou uma estátua representando as mulheres de areia que eram esculpidas por Tonho da Lua (Gianfrancesco Guarnieri).

Praia dos Pescadores de 'Mulheres de Areia' ganhou estátua em homenagem às esculturas do personagem Tonho da Lua (Gianfrancesco Guarnieri) (Prefeitura de Itanhaém)

Por fim, tem a mansão da família Assunção, cujas cenas foram gravadas em uma casa de verdade no bairro de Alto da Boa Vista, também no Rio de Janeiro.

