Todas as Flores: qual será o final de Zoé na novela? confira

A vilã Zoé, interpretada por Regina Casé, vive altos e baixos durante toda a trama da novela Todas as Flores, exibida pela Tv Globo. No capítulos finais, a personagem passa por tortuta, luto, roubos e muito mais. Confira o final de Zoé em Todas as Flores:

No fim do arco de Zoé, a vilã se vinga de Humberto (Fábio Assunção), rouba os R$ 40 milhões desviados da Rhodes e vive uma vida de luxo. No entanto, presencia dois aliados serem mortos, sofre uma fratura na perna e é torturada por Vanessa (Letícia Colin).

Além disso, ela perde todo o dinheiro, confessa os crimes no tribunal e passa naos presa. Após ser solta, tenta aplicar golpes nas ruas.

O final da grande vilã em Todas as Flores

Depois de ser enganada por Humberto e largada em uma ilha deserta, a traficante fica furiosa e encontra um jeito de escapar. Na fuga, ela é resgatada por Galo (Jackson Antunes) e decide se vingar do amante.

A vilã sequestra Judite (Mariana Nunes) e chantageia Humberto, que entrea todo o dinheiro para salvar a vida da amada.

Milionária, a criminosa muda o visual, aluga uma mansão à beira mar e usufrui de luxos ao lado de Galo. Só que Humberto descobre o paradeiro dos dois e exige a quantia de volta. O executivo ainda mata o carroceiro e faz Zoé enterrar o parceiro de crimes.

Ao se recusar entregar o dinheiro, os dois trocam tiros e Humberto acaba atingido. "Não morre. Você é a minha vida. Eu tirei a tua vida. Não morre, meu amor. Eu te amo tanto", sofre ela. Já agonizando, o empresário sussurra "safada" e morre na sequência.

Após perder o amante, Zoé sofre nas mãos de Vanessa, que a joga em um porão e a deixa sem água e comida, chegando a torturá-la.

O fim de Zoé

No último capítulo, a chefe da organização sofre uma tentativa de assassinato quando é estrangulada por Vanessa. Porém, ela é salva por Maíra (Sophie Charlotte), que atira na irmã enquanto Pablo (Caio Castro) foge com todo o dinheiro que estava escondido.

No tribunal, Zoé assume todos os crimes que cometeu e fica anos encarceirada. No final, Maíra a busca na porta do presídio e dá dinheiro para a mãe recomeçar a vida. A vilã ainda é surpreendida pela volta de Vanessa.

"Vamos falar de business. A senhora tem que voltar. Tenho um negocinho bom para você. A senhora está de volta", comemora a cínica. A última cena das duas é batendo a carteira de uma senhora nas ruas do Rio de Janeiro. "Aprendeu direitinho, hein", elogia Zoé. "Te amo, mamãe", se declara a loira. "Te amo. Essa é minha filha".

Carolina Mota, estagiária sob supervisão