Todas a Flores: novela é finalista em prêmio internacional de melhor teledramaturgia

Em exibição pela TV Globo, a novela Todas as Flores foi indicada ao prêmio de Melhor Telenovela na Rose d'Or, uma das premiações mais importantes do mundo do entretenimento. A cerimônia está prevista para ocorrer no dia 27 de novembro, em Londres.

A novela de vingança e mistério, escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Carlos Araújo, concorre com a novela turca 'Another Love', a britânica 'EatEnders', a espanhola 'The Vow', a polonesa 'The Jagiellonians. The Crown of the Kings' e a produção Belga 'Trentenaires'.

No mercado internacional, Todas as Flores foi vendida para Armênia e etá disponível em países da América Latina em plataformas de streamings.

Outra novela brasileira também foi premiada

Em 2019, a Globo venceu o Rose d'Or com 'Órfãos da Terra'. Além disso, no passado, ela já recebeu outras duas indicações, com 'Pantanal', em 2022, e com 'Bom Sucesso', em 2020.

Carolina Mota, estagiária ob supervisão