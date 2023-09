‘Todas as Flores’, sucesso do streaming, chega na TV Globo; confira a entrevista com Mariana Nunes

‘Todas as Flores’, novela original Globoplay, que conquistou os noveleiros do streaming, chega agora à TV Globo. A partir de segunda-feira, 04, a trama será exibida continuamente de segunda a sexta-feira, logo depois de ‘Terra e Paixão’.

A trama não chega dividida em temporadas, ela irá passar os seus 85 episódios, da estreia ao capítulo final.

Agora os telespectadores vão conhecer um pouco mais da história que arrebatou fãs no streaming, inclusive, se tornou o conteúdo mais consumido pelos paraenses na Globoplay. No enredo, um thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e redenção. Maíra (Sophie Charlotte) é uma jovem perfumista com deficiência visual que foi criada apenas pelo pai, Rivaldo (Chico Diaz), na cidade de Pirenópolis, em Goiás. Cresceu acreditando que a mãe tivesse morrido e nunca desconfiou de que, na verdade, foi rejeitada por ela. A única ligação que tem com sua cidade natal, Rio de Janeiro, é Judite (Mariana Nunes), sua madrinha. Mas também residem lá sua mãe, Zoé (Regina Casé), e sua irmã, Vanessa (Letícia Colin).

Formada em artes cênicas, Mariana Nunes comemora o sucesso de Judite. Antes dessa personagem, a atriz fez alguns trabalhos de destaque na TV como a Joana, de Quanto Mais Vida, Melhor!, a Mariana, de “Alemão”. Porém, a popularidade alcançada com “Todas as Flores” colocou Mariana nos holofotes do Brasil, e dos fãs também.

Com o desenrolar da trama, Judite ganhou as ruas, e atriz sentiu com essa proximidade o sucesso da sua personagem. A chefe das costureiras da Rhodes e moradora da Gamboa, exerce grande influência tanto na comunidade, como no bloco de carnaval, por conta de toda essa representatividade e segredos, Mariana foi parada por diversas vezes na rua para receber o conselho do público. O mistério de Judite, sua relação com Humberto e Maíra, viraram assunto esses os noveleiros.

Confira a entrevista exclusiva com Mariana Nunes:

‘Todas as Flores’ foi um alvoroço nas redes sociais e no streaming. O público elogiando a rapidez com que as coisas ocorriam, o que ganhava um novo perfil de telespectadores, que é o noveleiro de streaming. Como você avalia esse sucesso da novela?

MN: Como a própria pergunta diz a novela é uma sucessão ininterrupta de acontecimentos, de grandiosos acontecimentos. É uma novela no superlativo, tudo muito grande, tudo muito trágico e ao mesmo tempo encontra-se uma comicidade, ali no núcleo das vilãs. É uma novela muito rica em nuances porque ninguém é apenas uma coisa, ninguém é somente bom ou somente mau, ou somente diz a verdade ou somente mentiroso. Acho que essa é o grande trunfo dessa narrativa, é muito envolvente. A novela é muito envolvente. Eu estou com a expectativa bem alta assim. Espero que ela pegue o grande público. Vamos ver como ela será recebida pela TV aberta, estou apostando que será sucesso.

Agora ‘Todas as Flores’ vai para a televisão após o sucesso já visto nas redes, só que assumindo uma versão sem cortes e temporadas. Como está essa expectativa?

MN: Eu estou tão feliz por com essa estreia de ‘Todas as Flores’ na TV aberta, muito feliz porque estou vendo que muitas pessoas que já tinham visto algumas partes em propagandas, um trecho ou outro, visto um cartaz, uma foto ou uma matéria na imprensa, vão poder agora assistir a trama toda. Muita gente ainda não tem acesso ao Globoplay, então acho que vai ser o momento de maiores extensões de maior alcance dessa obra.

A Judite é uma personagem complexa: protetora, mãe solo, cheia de segredos e precisa lidar com seus desejos profissionais. Como foi seu processo de criação?

MN: O meu processo de criação pra Judite foi muito feito e construído junto com os atores com os quais eu mais contracenava. Principalmente com a Sophie que Maíra, que é afilhada da Judite. A Judite tem uma um afeto muito grande e muito verdadeiro pela Maíra. Como tivemos muitas cenas juntas, muito tempo de gravação juntas esse personagem Judite foi sendo construído a partir dessa relação também. Além da relação com o personagem Humberto, feito pelo Fábio Assunção, que é esse... Não posso contar para quem não viu ainda, mas é por quem a Judice tem um sentimento mais oculto, vamos dizer assim. E com o seu filho, que é interpretado pelo Caio Castro, e essa relação proteção de codependência, controle e de afeto também. Esse filho único que é a razão da vida dela.

Para quem ainda não conhece a Judite, como você apresentaria ela?

MN: A Judite é uma mulher de fibra, uma mulher de muita coragem, é uma mãe solo que tem uma ética um tanto duvidosa porque ela defende muito a verdade, a honestidade, mas ela mesma esconde a paternidade do próprio filho. Então, é uma mulher que tem as suas contradições. Acho que é isso. Judite é uma mulher honesta, porém com contradições.

No primeiro semestre, ‘Todas as Flores’ foi o conteúdo mais consumido pelos paraenses na Globoplay. Como você vê essa oportunidade que os streamings proporcionam, em deixar o produto livre para ser consumido quando o público quiser? E também em ver essa produção chegar literalmente com sucesso, em todos os cantos do Brasil?

MN: Primeiro de tudo eu fico muito feliz e saber que ‘Todas as Flores’ foi um dos produtos mais consumidos pelo Pará. Acho que essa possibilidade que o streaming traz, de você fazer a sua maratona, assistir na hora que você está no seu transporte, na hora do seu almoço ou enfim, antes de dormir, ali no seu celular, acho que isso é muito confortável. Também estou muito feliz com esse momento de agora, de segunda-feira que vem, dia 04, quando todo mundo tiver a oportunidade de assiti a tra,a, inclusive quem não tem acesso ao streaming, ao Globoplay, mas que tenham acesso a TV aberta vai poder assistir e se deliciar com essa novela: ‘Todas as Flores’.