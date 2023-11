Todas as Flores: Ciça se alia a Diego e fica contra a organização

Ciça, personagem interpretada por Samantha Jones, surpreenderá ao mudar de lado na reta final de Todas as Flores. A jovem entrará em pânico ao descobrir que a organização tem planos de matar Rominho (Luiz Fortes) para traficar órgãos do jovem. Diante do desespero, ela irá implorar pela ajuda de Diego, personagem de Nicolas Prattes, e Rafael, interpretado por Humberto Carrão.

VEJA MAIS

No capítulo exibido ontem (09), na TV Globo, o ex-garçom armou um plano junto com Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes), onde fingiu um mal-estar e foram até a enfermaria. No local, Diego trocou de lugar com um cadáver para tentar sair da propriedade.

Ao notarem o sumiço do prisioneiro, os traficante e a Dra. Mondego (Denise Weinberg) iniciaram uma caçada pela região em busca do fugitivo.

Fuga

O jovem conseguiu encontrar com Rafael, que viajou de helicóptero até a cidade, onde se prepararam para denunciar a quadrilha à polícia.

Na calada da noite, ambos foram surpreendidos por Ciça, que foi pedir ajuda. "Diego! O Rominho está precisando da gente. Diego, por favor. Diego, o Rominho vai morrer se a gente não fizer nada".

Desconfiado, questionou: "Cadê os seus amiguinhos? O teu plano é esse aí? Fingir de amiguinha para levar a gente lá para dentro? Está de sacanagem?".

Apreensiva, ela respondeu: "Não tem plano nenhum. Eu descobri o que fazem lá na fazenda. Eles tiram os órgãos das pessoas, matam as pessoas para tirar os órgãos das pessoas, e é isso o que vai acontecer com o Rominho".

Diego não acreditará nas boas intenções, mas Rafael dá uma chance para a garota. "A gente vai ter que agir. Não dá para esperar a polícia".

Após um debate dos fugitivos, Ciça explicará o plano para invadir a fazenda. "Tem um caminhão de suprimentos lá para fazenda amanhã de manhã cedo. A gente entra na fazenda e resgata o Rominho".

Desfecho

O trio executará o plano, interceptará um transporte que seguia em direção à fazenda e trocarão de lugar com os funcionários da fornecedora. Eles conseguem entrar na propriedade disfarçados. "Se prepara porque a gente chegou no inferno", disparará Diego.

Os justiceiros até conseguirão salvar Rominho do destino trágico, mas Ciça será baleada e morrerá no confronto com os capangas. Depois, a polícia chegará ao local e acabará com a organização.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão