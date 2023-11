Mulheres de Areia: O que acontece no final da novela?

O final de ‘Mulheres de Areia’ sem dúvidas é um dos clássicos mais adorados pelo público. Em reprise na TV Globo, o remake de 1993 está quase na metade e anseia os espectadores pelo desfecho de Ruth e Raquel (Glória Pires) e Marcos (Guilherme Fontes).

No final da trama, o casal termina junto mesmo após Ruth ser descoberta por Marcos e revelar o segredo tão esperado. Antes disso, a vilã Raquel morre em um acidente de carro ao ser perseguida por César (Henri Pagnoncelli). O advogado planeja se vingar da moça desde que ela contou para Zé Luís (Irwing São Paulo) que ele abandonou Ruth grávida.

Zé Luís fica tão surpreso com a notícia que acaba sendo atropelado por um carro e morre. César então trava uma guerra contra Raquel, que é vista como culpada pela tragédia. Após a morte da vilã, Isaura (Laura Cardoso) conta para Ruth que Marcos nunca traiu, mas que a irmã gêmea má havia armado para ela.

Tonho da Lua (Marcos Frota) parte de Pontal D’Areia em busca de uma carreira artística, enquanto Virgílio (Raul Cortez) também morre depois de aprontar ao longo da novela. Malu (Vivianne Pasmanter) supera as adversidades com Alaor (Humberto Martins) e os dois ficam juntos no final da novela.

Por fim, Tônia (Andréa Beltrão) termina o relacionamento com Joel (Evandro Mesquita) após ele desaparecer de Pontal D’Areia. A personagem ainda fica com Vítor (Oscar Magrini).

Qual é a sinopse de ‘Mulheres de Areia’?

As reviravoltas nos caminhos das gêmeas Ruth e Raquel (Glória Pires), de perfis distintos, fazem nascer a rivalidade. Tudo começa quando Raquel se casa com o namorado da irmã por interesse até que, após um acidente, é dada como morta.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)