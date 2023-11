'Fuzuê': Alícia faz show inusitado no concurso Rainha do Fuzuê

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, em meio à uma intensa corrida de caça ao tesouro, os telespectadores acompanharão muita diversão com o concurso "Rainha do Fuzuê", que elegerá a nova miss da loja Fuzuê. Além da apresentação das candidatas ao posto, o primeiro dia contará com Nero (Edson Celulari) não seguindo os protolocos estipulados pelo filho Francisco (Michel Joelsas), que está a frente do evento, e colocando Alícia (Fernanda Rodrigues) para abrir a festança com uma apresentação inusitada.

Nero começará, então, discursando. Em seguida, uma banda entra na loja junto de alguns mascotes e estourando confetes, surpreendendo Francisco. “O que significa isso?”, pergunta o responsável pelo evento. “Botei um pouco mais de personalidade nessa entrada, filho”, responde Nero.

VEJA MAIS

“Eu costumo dizer que esse não é só um concurso de beleza, porque ninguém reina apenas com beleza. Para ser Rainha da Fuzuê, a candidata precisa, acima de tudo ter personalidade. Então, só me resta dizer... Vem, vem, vem... Vem pra Fuzuê!”, diz o dono da loja.

Em seguida, Alícia começa seu show antes de consagrar a nova Rainha do Fuzuê. “Para dar início a esta noite, vamos testemunhar o nascimento da beleza! O nascimento de Vênus! Com a embaixadora e atual Rainha da Fuzuê, Alícia de Braga e Silva! É para contemplar e inspirar!”, diz a embaixadora, sobre si mesma, em áudio.

Na sequência, homens vestidos de anjos abrem uma concha gigante de onde sairá Alícia, vestindo um macação justo rosa e cantando lírico. Os presentes no evento ficarão em choque, e a filha, Valentina (Maria Flor), com muita vergonha da mãe.

“Obrigada, Brasil É nesse clima de arte que começa o novo e pleno Rainha da Fuzuê!”, profere Alícia.

Após o show, a própria Alícia apresentará as candidatas ao Rainha da Fuzuê, que desfilarão para os presentes. São elas:

Soraya ( Heslaine Vieira );

); Caíto como Raquel (Clayton Nascimento);

Kirida (Noemia Oliveira);

Tainá Novinha;

Lili Paneleira.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)