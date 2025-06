Novelas turcas: conheça pontos turístico da Turquia que estão nas dizis

As novelas turcas costumam impressionar por conta dos lugares mostrados nas cenas. A Turquia é um país que tem parte do seu território na Europa, enquanto outra está na Ásia. Por conta da dimensão, tem uma diversidade cultural e geográfica considerável, que costuma atrair turistas de todas as partes do mundo.

A novela turca "A Sonhadora", estrelada por Can Yaman e Demet Özdemir, é uma das novelas turcas famosas pela ambientação em espaço públicos e com pontos turísticos da Turquia. Nada mais justo do que uma história de amor ser alocada em lugares bonitos e que trazem inspiração. Confira outras produções da Turquia que mostram locais importantes.

Confira seis pontos turísticos que aparecem nas novelas turcas

1. Qual ponto turístico que aparece na novela turca "A Sonhadora"?

A novela turca "A Sonhadora" tem cenas no Parque Moda Sahil (Reprodução / Globoplay)

O Parque Moda Sahil é um dos pontos turístico famosos de Istambul, capital da Turquia. Ele conta com um calçadão arborizado de frente para o mar. Além disso, ele tem trilhas e vista para a cidade.

Na novela turca "A Sonhadora", Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) quase se esbarram enquanto estavam fazendo exercício no calçadão.

A dizi está disponível na Globoplay.

2. Qual ponto turístico que aparece na novela turca "Marasli: O Protetor"

A novela turca "Marasli: O Protetor" foi gravada em Balat (Reprodução / Globoplay)

As Ladeiras de Balat estão localizadas num bairro histórico da capital, Istambul. Além do seu formato, o bairro chama a atenção de turistas por conta das ruas coloridas, também.

Celâl (Burak Deniz), o protagonista da novela turca "Marasli: O Protetor", que estava em busca de um lugar tranquilo para viver após sair das forças especiais turcas, é visto caminhando pelas Ladeiras de Balat.

A dizi está disponível na Globoplay.

3. Qual ponto turístico que aparece na novela turca "Hercai: Amor e Vingança"

A novela turca "Hercai: Amor e Vingança" foi gravada na cidade de Midyat (Reprodução / Globoplay)

A cidade de Midyat tem cerca de 120 mil habitantes e está localizada no Sudeste da Turquia. Ela é considerada uma localidade histórica, já que remonta o século IX a.C., em que era ocupada pelo povo assírio.

Na novela turca "Hercai: Amor e Vingança", algumas cenas foram gravadas na antiga cidade de Midyat. O casamento dos protagonistas Reyyan (Ebru Şahin) e Miran (Akin Akinözü) foi realizado neste ponto da Turquia que atrai turistas.

A dizi está disponível na Globoplay.

4. Qual ponto turístico que aparece na novela turca "Terra Amarga"

A novela turca "Terra Amarga" é ambientada em Adana (Reprodução / Globoplay)

Adana é uma província localizada no Sul da Turquia. Dentre os seus distritos, está Kozan, que contém algumas ruínas históricas, chamadas de "ruínas de Kozan". Elas ficam na região do Mediterrâneo.

Apesar de a novela turca "Terra Amarga" se passar em cidades diferentes, a fazenda de Demir (Murat Ünalmış) é rodeada por paisagens do distrito de Kozan.

A dizi está disponível na Globoplay.

5. Qual ponto turístico que aparece na novela turca "O Último Verão"

A novela turca "O Último Verão" se passa na cidade de Çesme (Reprodução / Globoplay)

A cidade de Çesme fica perto da terceira cidade mais populosa da Turquia, Esmirna, apesar ter por volta de 50 mil habitantes. Além disso, ela está localizada na região do Egeu, Oeste da Turquia. Ela possui praias de areia dourada e água morna.

Çesme é um dos destinos mais procurados pelos turistas quando vão a Turquia. A novela turca "O Último Verão" é ambientada nesta cidade.

A dizi está disponível na Globoplay.

6. Qual ponto turístico que aparece na novela turca "Será Isso Amor?"

A novela turca "Será Isso Amor?" é ambientada em Antalya (Reprodução / Max)

Com praias deslumbrantes e monumentos por toda a cidade, Antalya é onde o amor entre os protagonistas da novela turca "Será Isso Amor?" se desenvolve.

A dizi está disponível na Max (antiga HBO Max).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)