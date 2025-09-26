Lista traz as melhores novelas turcas na Netflix para assistir ainda este ano

As novelas turcas ganharam espaço no Brasil nos últimos anos e conquistaram uma legião de fãs pela intensidade das histórias e pela qualidade da produção. Na Netflix, vários títulos estão disponíveis e oferecem tramas que vão do romance ao suspense. A seguir, confira uma lista com as principais indicações para assistir em 2025.

1. Amor 101 (Aşk 101)

Ambientada nos anos 1990, acompanha um grupo de adolescentes rebeldes que busca ajudar uma professora a encontrar o amor. A série mistura drama, romance e humor, conquistando grande popularidade no Brasil.

2. O Inocente (Masum)

Uma trama policial envolvente que acompanha a vida de um ex-policial e os segredos que envolvem sua família. É uma das produções mais elogiadas da Turquia disponíveis na Netflix.

3. Intersection (Kördüğüm)

Drama romântico que envolve um triângulo amoroso entre uma médica, um empresário e um piloto de corridas. A produção explora dilemas pessoais, paixão e escolhas difíceis.

4. The Protector (Hakan: Muhafız)

Com mistura de fantasia e ação, conta a história de um jovem que descobre pertencer a uma ordem secreta destinada a proteger Istambul de forças místicas.

5. Fatma

Série turca de suspense sobre uma faxineira que se torna uma assassina improvável enquanto busca por seu marido desaparecido. Uma das produções mais intensas do catálogo.

6. 50M²

Mistura drama e comédia. A trama acompanha um matador de aluguel que busca recomeçar a vida ao se esconder em uma pequena comunidade de Istambul.

7. Amor e Honra (Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

Novela turca que mistura romance, ação e conflitos familiares, muito popular entre fãs do gênero.

Por que as novelas turcas fazem sucesso?

As produções da Turquia vêm conquistando espaço por combinar dramas emocionantes, paisagens encantadoras e forte apelo cultural. Além disso, muitas delas já estão dubladas em português, o que facilita o acesso do público brasileiro.