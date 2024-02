BBB 24: Na mira da líder Fernanda, Bia chora com Alane sobre o Paredão e revela medo

Beatriz, participante do Big Brother Brasil 24, mostrou-se emocionalmente abalada durante uma conversa com Alane sobre o Paredão que será formado neste domingo (4) à noite, no qual está na mira da líder Fernanda. O diálogo aconteceu na área externa da casa.

Com lágrimas nos olhos, Bia compartilhou suas apreensões: "Tô com medo. Ainda não ganhei o carro da minha mãe. Ainda tem muita coisa para ganhar. Um mês de programa é muito pouco. Tô com muito medo".

Alane tentou confortar a colega, sugerindo que essa experiência poderia ser uma oportunidade para Bia se expressar no Sincerão, um momento de diálogo franco no programa, que será realizado na próxima segunda-feira (5). "Vai dar certo. Talvez seja uma chance para ti, para você ir para o Sincerão, falar, se expressar", afirmou Alane.

No entanto, Bia expressou sua preocupação quanto à percepção do público: "E se o Brasil achar que eu sou exagerada? De tanto que eles falam eu fico com medo".

Alane, por sua vez, tentou tranquilizar Bia, argumentando que os telespectadores têm acesso a 24 horas de conteúdo e, portanto, não é possível forçar uma imagem durante todo esse tempo: "Eles não acham, porque eles veem 24 horas. E não tem como forçar algo 24 horas todos os dias", ponderou a paraense.

Big fone e paredão quádruplo

A semana promete agitação no BBB 24 com a iminente formação de mais um Paredão Quádruplo. No domingo (4), o Big Fone tocará às 18h20, e o participante que atender terá imunidade, mas será desafiado a dividir a casa em dois grupos distintos. A dinâmica seguirá com uma votação aberta entre os grupos A e B, e vice-versa. Posteriormente, os brothers e sisters realizarão um segundo voto, desta vez no Confessionário, direcionado a membros do próprio grupo.

Ao todo, cinco participantes serão indicados ao Paredão. Todos, à exceção do indicado pelo Líder, terão a chance de participar da Prova Bate e Volta, na qual um deles será salvo. Vale destacar que este Paredão Quádruplo trará uma novidade: será o primeiro da temporada com votação para eliminar.

A expectativa aumenta para a Eliminação marcada para a terça-feira (6), prometendo fortes emoções e reviravoltas no jogo.