BBB 24: Fernanda ensaia discurso e revela quem vai indicar ao Paredão

Fernanda, Pitel e Rodriguinho conversam sobre a próxima Formação do Paredão no BBB 24, no início da noite deste sábado (3). E a líder comenta sobre a formação do paredão.

Fernanda acredita que Deniziane será imunizada por Matteus, o Anjo da Semana, e conta parte do seu discurso para os brothers.

"Infelizmente meu voto acabou de ser imunizado. Eu iria votar na Deniziane, porque acho ela forte, ok. Vou falar mais umas duas coisinhas bem rápidas pra ele não me cortar. Mas, como a situação que aconteceu ontem...".

Fernanda segue falando seu discurso: "Infelizmente não era nem minha opção primeira, principal de voto, mas pela brincadeira de ontem fora de hora, pela falta de educação. É você. A melhor parte é assim: E só por isso, é você Bia, só por isso", conclui a líder.