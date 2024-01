BBB 24: Durante o Sincerão, Alane diz que Fernanda agiu com falsidade e sister debocha

Ainda durante a dinâmica do Sincerão no BBB 24, Alane apontou a falsidade de Fernanda e a sister deu risada do lado de dentro da casa.

Alane teve de responder: quem deveria estar no lugar dela no Quinto Paredão da temporada. A sister mencionou Fernanda, citando uma conversa com a vendedora: “Uma pessoa que não precisaria ter mentido e nem fingido que é minha amiga, eu acho que ela poderia estar no meu lugar”. Porém, na parte interna da casa, a sister debochou e sorriu.