BBB24: Sincerão movimenta a noite desta segunda-feira no reality

Hoje é o dia da sinceridade na casa mais vigiada do Brasil. Na noite desta segunda-feira (22), os cinco Emparedados e o Líder participaram do Sincerão do BBB 24. E é claro que não faltou muita treta e confusão entre os participantes. Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius, que estão no quinto Paredão, e Rodriguinho, que ganhou a última Prova do Líder.

Como funciona o Sincerão?

No Sincerão, apenas os Emparedados e o Líder participam. Enquanto isso, os demais moradores da casa mais vigiada do Brasil assistem tudo da sala, sem poder rebatar nada na hora que os brothers e sisters falam na dinâmica.

Quem merece estar no seu lugar no Paredão?

Vinicius escolheu: Davi

Pitel escolheu: Matteus

Marcus Vinicius escolheu: Juninho

Alane escolheu: Fernanda

Luigi escolheu: Davi

Rodriguinho escolheu: Davi