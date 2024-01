BBB24: Rodriguinho diz que quer ir ao Paredão, 'quero curtir minha vida'

Durante uma conversa entre Rodriguinho, Fernanda, Vinicius e Pitel, o cantor fala sobre sua permanência no BBB 24. Vinicius, que está emparedado, comenta: "Se deu o caô de ir com a pessoa que está no 'bololô' do Brasil", começa ele. Rodriguinho, então, interrompe: "Tomara que eu vá com uma pessoa que está no 'bololô' do Brasil, cara".

Pitel repreende o pagodeiro: "Para de falar isso". "Eu quero ver minha esposa, quero curtir minha vida", responde Rodriguinho. "Eu quero! Só que eu não quero desistir. Enquanto eu estiver aqui, negão, a faca está no dente. Mas, se eu for... Pô, se eu for, já sei que ela vai pegar um aviãozinho e vai estar vindo", continua o cantor.