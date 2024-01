BBB 24: Rodriguinho diz que não lembra de conversa sobre corpo de Yasmin Brunet

Após a eliminação de Nizam, os brothers começaram a especular sobre o motivo pelo qual o público decidiu tirar o integrante do reality. Em uma conversa com Yasmin e Pitel, o cantor Rodriguinho falou sobre a conversa no quarto do líder que envolveu comentários do corpo da modelo e disse que não lembra do assunto.

Durante o bate-papo no corredor da casa, a filha de Luiza Brunet declarou ter certeza de que Nizam falou algo bizarro e, por isso, deixou a casa. Rodriguinho então afirmou estar tentando lembrar todos os dias do teor da conversa, chegando a duvidar até que estava presente na ocasião.

"Ontem de novo peguei os meninos e disse: 'Então, eu não estava presente'. Até porque aquele dia que o Pizane conversou, ele falou, não é? 'Não, não é você'", relembrou o cantor.

Yasmin imediatamente respondeu que as palavras não saíram da boca do pagodeiro, mas que ele estava presente. "Mas porque eu não lembro?", questionou o cantor.

A conversa seguiu e Pitel deixou sua análise sobre o teor da conversa entre Nizam, Rodriguinho, Pizane e Vinicius. "Para vocês, pode não ter sido maldade, mas lá fora podem ter recebido como maldade e talvez essa história tenha começado e culminado na desistência da Vanessa. E isso também pode ter pesado", observou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)