BBB 24: Nizam chora ao lembrar falas sobre o corpo de Yasmin Brunet: 'Machista, infeliz, ridículo'

Nizam deixou o Big Brother Brasil 24 na noite de ontem (21) e participou do "Mais Você", no quadro "Café com o eliminado", conduzido pela apresentadora Ana Maria Braga. Ao rever vários momentos dentro da casa, incluindo suas falas sobre o corpo de Yasmin Brunet, o ex-confinado chorou e disse que seu comportamento foi "ridículo e infantil".

"Tenho uma irmã mulher, minha mãe, minha sobrinha, imagina se falassem isso delas. Infelizmente, para aprender a gente tem que errar. Eu estou feliz de sair nesse momento e consigo olhar para o erro antes de ter sido muito pior. Consigo olhar e entender e me reconstruir, evoluir e olhar daqui para a frente. Entender o que aconteceu e como eu posso melhorar", disse ao avaliar seus comentários sobre Yasmin.

Em seguida, o ex-bbb assumiu a responsabilidade pelo erro e comentou novamente sobre as falas negativas. "Meu comentário foi extremamente machista, infeliz, ridículo, o que você pode chamar, vacilo, tudo de pior. Fui um idiota em ter falado", desabafou.

O que Nizam falou de Yasmin?

Os comentários do ex-pipoca repercutiram de forma negativa fora da casa e foram bastante criticados nas redes sociais. Após a formação do segundo paredão, Nizam estava reunido com outros brothers e fez uma pergunta sobre o que eles achavam do corpo da modelo. Nizam então fala que o corpo de Yasmin é "meio estranho" e Rodriguinho, Pizane e Vinicius continuam a falar sobre a modelo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)