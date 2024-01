BBB 24: Alane e Leidy Elin discutem sobre a forma correta de tomar açaí

A participante Alane Dias protagonizou um embate divertido com outras sisters do Big Brother Brasil 24, defendendo com unhas e dentes o jeito de consumir o açaí no Pará. A discussão começou em conversa entre a paraense, Leidy Elin, Pitel, Fernanda, Deniziane e Beatriz.

Leidy expressou seu desejo de saborear um açaí, mas com o toque carioca. "Vontade de tomar um açaí, mas o do Rio de Janeiro", provocou, arrancando risadas das outras sisters. "Não, pelo amor de Deus, aí não. Açaí de Belém do Pará", respondeu Alane.

O clima descontraído rapidamente se transformou em uma "treta" com troca de farpas sobre as diferentes maneiras de consumir a fruta amazônica. "Não! Açaí do RJ, granola, leite em pó, banana, jujuba, calda de morango", retrucou a carioca.

Alane continuou discordando do açaí com os ingredientes doces. "Não, não, não! Primeiro que isso nem é açaí, é sorvete de açaí. Um projeto longe do gosto do verdadeiro açaí", respondeu indignada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)