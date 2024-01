BBB24: 'Sem querer estar aqui, já fui líder duas vezes', afirma Rodriguinho

Neste domingo (21), Rodriguinho se sagrou o novo líder da semana, pela segunda vez. Após a prova e formação de paredão, o cantor conversava com Lucas Henrique e Pitel sobre a dinâmica do Sincerão. O pagodeiro decide o que irá responder caso Alane ressalte que o brother não demonstra vontade de estar no reality.

"Eu, sem querer estar aqui, fui líder duas vezes. Se empenha, gatinha. Se empenha que: olha aqui onde eu estou. Eu sem querer, fui líder duas vezes e te pus no Paredão. Então, para. Você está nervosinha à toa. Aprende a jogar e aprende a perder. Você nem saiu ainda", diz Rodriguinho.

"Realmente, eu não tenho a mesma vontade de jogar igual a vocês. Eu não vim atrás de um sonho. Eu fui convidado para estar aqui. Eu não estava afim de jogar e, sem estar afim de jogar, eu tenho duas lideranças. Você que tem que se empenhar. Acho que é você que está errando, não sou eu não", completou.

Os brothers ficaram assustados com a fala do pagodeiro e Pitel o aconselha: "Olha a soberba. Vamos nos acalmar". E ele rebate: "Contra fatos não há argumentos".

Ainda se referindo a Alane, ele diz outra possível fala a ser dita no Sincerão: "Tenho certeza que eu deixei muito mais coisas lá fora do que você para estar aqui". "Eu vou tripudiar", completou Rodriguinho.