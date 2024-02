BBB 24: Bia solta pum durante conversa com Davi e Alane: 'Jogou na minha direção'

Beatriz soltou um pum enquanto conversava com Davi e Alane perto do Big Fone na tarde deste sábado (03) no BBB 24. Apesar da tentativa de discrição, o odor não passou despercebido por Davi, que reagiu ao perceber o mau cheiro. "Eu senti. Jogou na minha direção aqui", disse o baiano.

Alane afirmou não ter sentido, Davi brincou sobre o episódio, provocando risadas em Beatriz e nele mesmo, enquanto tentava eliminar o cheiro abanando as mãos em frente ao nariz.