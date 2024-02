BBB 24: Beatriz diz que Juninho é "muito manipulador"

Em conversa com Deniziane e Matteus no Quarto Fada após a prova do anjo, Beatriz disse que Juninho é “muito manipulador”, enfatizando em seguida que ela sim, tem um "jeito genuíno". A treta entre os dois é antiga, Juninho já chegou a dizer que a camelô é "fingida".

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB 24: Dinâmica da semana tem paredão quádruplo, Big Fone e voto eliminatório; confira]]

"Ele começou a jogar a Fernanda, eu falei 'sobre a Fernanda não vou falar', aí ele 'Por que não quer entrar em um embate? Você e suas amigas só tem coragem de fazer barraquinho no ao vivo?'. [...] O que eu tiver que falar com a Fernanda, eu chego e falo 'Fernanda, é isso'. 'O embate não foi com você, foi com ela, não teve nada a ver com você'. Muito manipulador"

Matteus perguntou logo em seguida: "E se tiver festa hoje?". "Eu falei para ele 'se tiver incomodando, vai continuar incomodando'. Sabe o que ele falou? Que eu falei, da minha boca, que eu sou exagerada. [...] Meu jeito pode parecer exagero, como muita gente lá fora já achou, mas é genuíno, é verdadeiro", afirmou a vendedora.

"Mas que bom que tu conversou", afirma o estudante. "E falei 'quando te incomodar, fala para mim, não fala para as meninas não. É meio chato, chega em mim e fala", afirma a sister.

Na conversa, Deniziane também dispara: "Agora ele ganha mais um alvo".