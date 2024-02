BBB 24: Dinâmica da semana tem paredão quádruplo, Big Fone e voto eliminatório; confira

Paredão quádruplo e mais um Big Fone! Essas são algumas novidades da dinâmica da semana no BBB 24. Pela noite da última quinta-feira (01), Tadeu Schmidt detalhou como serão os próximos dias do reality show.

No sábado (03), os brothers disputam a Prova do Anjo, que volta a ser realizada apenas aos sábados. O vencedor fica autoimune e escolhe outro participante para imunizar.

Já no domingo (04) o Big Fone vai tocar ao vivo às 18h40 (horário de Brasília) e quem atender, fica imune e divide a casa em dois grupos. A primeira votação da casa será aberta, com o Grupo A votando no B e vice-versa.

Posteriormente, o segundo voto será dado no confessionário. Lá, os participantes devem votar em pessoas do próprio grupo. Com isso, cinco participantes serão emparedados. No Bate e Volta, todos participam, menos o indicado pelo Líder (Fernanda). O Paredão será o primeiro da edição com voto para eliminação.

Confira a dinâmica desta semana no BBB 24

Quinta-feira (01/02)

-Prova do Líder

Sexta-feira (02/02)

-Na Mira do Líder

-Líder aponta 4 participantes

Sábado (03/02)

-Prova do Anjo

-Anjo autoimune + um imunizado

Domingo (04/02)

-Big Fone ao vivo

-Formação do Paredão Quádruplo

-Bate e Volta

Segunda-feira (05/02)

-Sincerão

Terça-feira (06/02)

-Eliminação

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)