BBB24: Pitel diz que Davi 'caça enredo' para parecer que está sendo excluído

Durante uma conversa no Quarto do Líder, Pitel pergunta para Giovanna se ela acha que Davi "força" enredo na casa do BBB 24. Giovanna responde que acha que sim. Logo, a assistente social conclui que o brother pode estar se colocando em uma posição de vítima dentro do programa.

"Você percebe ou parece que, às vezes, ele caça enredo para parecer que está sendo excluído?", pergunta Pitel. "Davi? Total", responde Giovanna. "Porque ele se exclui e parece que a casa está excluindo ele, mas a gente não está excluindo ele. Ele quer se colocar nesse lugar", afirmou Pitel.