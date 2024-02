BBB 24: o que rolou na madrugada desta sexta (02/02)? Nova liderança, alianças e plantão no Big Fone

Após a Prova do Líder, os brothers aproveitaram a madrugada desta sexta-feira (02) para traçar novas estratégias de jogo. A liderança de Fernanda mexeu com a casa e novas alianças nasceram. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Fernanda líder

Fernanda venceu a Prova do Líder desta quinta-feira (01) e deixou muitos brothers descontentes. A sister, que teve uma discussão com Alane durante a semana, se tornou um dos alvos para o próximo Paredão e agora está imune. Apesar das desavenças, a confeiteira já deixou claro que não irá indicar Alane.

Ela teve direito a chamar seis pessoas para integrar o VIP ao seu lado e suas escolhas surpreenderam. Além de Pitel e Rodriguinho, que são seus aliados declarados, a sister chamou Giovanna, Raquele, Michel e MC Bin Laden. No VIP também está Davi, por conta da prova Bate Volta.

Novas alianças

A escolha do VIP de Fernanda não foi por acaso. A sister escolheu os brothers do Puxadinho para tentar formar uma nova aliança e deu certo. Após conversar bastante sobre jogo durante a madrugada com Pitel, Rodriguinho, Michel, Raquele e Giovanna, eles decidem fazer um trato e combinam de não se votarem a partir de agora.

"Eu declaro que aqui, hoje, vocês, para mim, são Gnomos, e a gente não se vota", declara Fernanda. Rodriguinho, então, completa: "Ninguém vota ninguém". Além disso, o pagodeiro reforça que esse combinado precisa ser mantido em segredo. " Boca de siri, ninguém precisa saber disso", diz.

Além disso, os brothers combinaram de se manterem afastados para ninguém desconfiar do plano. Após se despedirem, Pitel e Fernanda ficam sozinhas no Quarto do Líder e comemoram o que consideram ser o sucesso do plano que colocaram em prática.

Plantão no Big Fone

Após a Prova do Líder, Davi deitou próximo ao Big Fone para fazer um plantão, na esperança que ele toque. O brother se envolveu em brigas durante a semana e é o principal alvo da casa.

Wanessa observou o baiano de longe e disse: "Eu posso rir do Davi, ali?". MC Bin Laden, então, diz: "Ele está sendo estrategista, ele está jogando". Rodriguinho afirma que o Big Fone pode tocar e a pessoa ir direto ao Paredão. A cantora diz: "Vou fazer que nem ele, vou sentar lá e ficar, só pra irritar, do outro lado".

DR de Wanessa e Davi

Na área externa, Wanessa chama Davi para uma conversa. O diálogo entre os dois começa falando sobre a discussão anterior entre MC Bin Laden e Lucas Henrique. A DR evolui para a relação entre Wanessa e Davi.

"Independente de jogo, eu acho você uma pessoa guerreira, acho um menino que não deve ter tido uma vida fácil, é batalhador, está aqui no Big Fone", diz Wanessa. "Isso é bonito em você. Você é um menino prestativo, tem gente que se incomoda, eu falei: ele tem TOC, ele precisa, não consegue ficar parado. Tem coisas que eu acho que são vivências do jogo que são desesperadas que eu vejo você como menino, assim como você pode me ver como uma chata", dispara a cantora.

"Você tem sua opinião referente a mim, eu tenho a minha referente a você", concorda o brother. Davi também resolveu expressar seu desconforto após a cantora dizer que tem medo de falar com ele. "Fiquei pensando: poxa, não sou bicho para ela falar daquela forma ali. Não sou bicho, sou um ser humano", relembra o motorista.

Ao final da conversa, a cantora diz que está disposta a mudar der ideia sobre Davi e os dois se abraçam.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)