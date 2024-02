BBB24: Matteus é o novo Anjo e coloca Pitel e Juninho no Monstro

Matteus é o novo Anjo do BBB 24 e em sua primeira decisão escolheu Beatriz, Alane e Deniziane para o Almoço do Anjo neste sábado (03). Para o Castigo do Monstro 'Guardiões do Livro Mágico', Matteus escolheu Pitel e Juninho, argumentando que suas escolhas foram baseadas em votos anteriores.

Na competição do Anjo de hoje, os brothers tiveram que completar um circuito, competindo em três fases com o objetivo de coletar três bolinhas: uma alva, uma áurea e uma rubra. No começo do percurso, os participantes tiveram que ativar um cronômetro. Ao término, eles deveriam pressionar o botão novamente e fixar o tempo.

Matteus se destacou como o mais veloz na pista, completando a corrida em 250.602 segundos, e, como resultado, garantiu a vitória. Além de estar imune, o Anjo terá o poder de conceder imunidade a outra pessoa durante a Formação do Paredão no domingo (4).