BBB 24: Prova do Anjo inicia na tarde deste sábado (3)

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil desta semana começou por volta das 12h deste sábado (3). Na dinâmica, o Anjo terá um poder duplo: o ganhador será autoimune e vai livrar mais um participante da berlinda, conforme explicou o apresentador Tadeu Schmidt nesta semana: "O Anjo é autoimune e também imuniza um". Após sorteio, apenas oito brothers participam da competição, entre eles: Alane, MC Bin Laden, Marcus Vinicius, Leidy Elin, Yasmin, Beatriz, Matteus, Michel.

Na Prova do Anjo deste sábado, os brothers jogam em três etapas. Eles precisarão contar com a habilidade e velocidade para recolher três bolinhas: uma branca, uma dourada e uma vermelha. No início do circuito, os participantes acionam o cronômetro. No fim, eles apertam o botão novamente e congelam o tempo. Vence quem completar o circuito no menor tempo, como explica o apresentador Tadeu Schmidt.

Ainda na sexta-feira (2), Fernanda indicOU quatro pessoas para ficar na mira da líder. Uma delas será a escolhida para ir ao paredão, no domingo (4). Os brothers do BBB 24 também terão mais uma chance de garantir a imunidade nesta semana. No domingo, o Big Fone vai tocar. Quem atender, fica imune e divide a casa em dois grupos.