BBB 24: o que rolou na madrugada deste sábado (03/02)? Beijo na boca, atrito e choro

Depois de muitas investidas e flertes “de brincadeira”, MC Bin Laden e Giovanna se beijaram na madrugada deste sábado (3) durante a festa do BBB 24. Mesmo dizendo que não estava interessado em ninguém da casa, o artista demonstrou interesse na sister desde a festa de quarta (1º).

O clima de festa não durou por muito tempo para todos os brothers. Ainda no programa ao vivo, Beatriz e Fernanda tiveram um atrito, que se estendeu até a festa. A líder recebeu provocações da vendedora e das amigas, Alane e Deniziane, e decidiu subir para o seu quarto logo após a apresentação de Thiaguinho.

Pitel opinou sobre o comportamento de Beatriz e disse que “ficou muito incomodada” e por pouco não se intrometeu entre elas. Bin Laden também criticou o comportamento da vendedora.

No Quarto do Líder, Fernanda caiu no choro após toda confusão e recebeu conselho de Rodriguinho. "Não dá para deixar isso afetar você, não tem como. Nem que você fique dentro desse quarto e não saia nem um minuto, mas não tem como te afetar."

Deniziane reconheceu que as provocações contra Fernanda passaram dos limites e que agora o grupo de amigas precisa “aguentar o rojão”. Alane concordou com a amiga e afirmou que não precisavam ter acontecido.



Thiaguinho cantou vários hits durante a festa, incluindo uma música composta por Rodriguinho – o que deixou o brother todo orgulhoso. Na web, o que chamou atenção foi a animação do cantor enquanto cantava e dançava as músicas de Thiaguinho.