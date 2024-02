BBB 24: Big Fone tocará em novo horário; saiba qual

Tem mais pano pra manga no BBB 24. O Big Fone está programado para tocar no domingo (4). No entanto, houve uma mudança no horário da dinâmica, conforme anunciado por Tadeu Schmidt no programa de sexta-feira (2).

A princípio, o toque do Big Fone ocorreria durante o programa ao vivo. Entretanto, como Tadeu Schmidt anunciou na sexta-feira (2), haverá mudanças.

VEJA MAIS

Novo horário

Agora, o Big Fone tocará às 18h20 no domingo, ao invés do horário anterior durante o programa ao vivo.

Entenda a dinâmica

As regras para quem atender ao Big Fone permanecem as mesmas:

- A pessoa que atender ganha imunidade

- A casa será dividida em dois grupos por quem atender ao Big Fone

Vale lembrar que a líder Fernanda estará ausente dessa divisão. Ao que tudo indica, o domingo na casa mais vigiada do Brasil promete fortes emoções.