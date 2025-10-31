Zell lança álbum “Caos” e celebra sua nova era com show neste sábado

O cantor e compositor Zell apresenta o seu novo álbum. “Caos” chega como um novo passo na carreira do artista, junto com uma apresentação. O projeto já está disponível oficialmente em todas as plataformas digitais.

O disco é o resultado de anos de trabalho e amadurecimento artístico e pessoal. O projeto começou a tomar forma há muito tempo, com singles que anteciparam a estética e a narrativa emocional do álbum, como “Não é Sobre Amor” (2023), “Perigo” (2023) e “Me Beija Uma Última Vez” (2024), este último se consolidando como o maior sucesso do cantor até o momento.

A faixa-título “Caos”, lançada como single no último dia 17 de outubro, é uma espécie de prólogo do álbum. Escrita em um dos momentos mais delicados da vida do artista, ela retrata um período de crise, perda e reconstrução. Zell compôs a canção dentro de um avião, logo após uma viagem marcada por um furto e um golpe financeiro, o ápice de uma sucessão de acontecimentos difíceis.

“A sensação que eu tinha era de que nada estava dando certo. Eu estava em um relacionamento abusivo, com problemas de saúde, e aos poucos fui perdendo tudo o que tinha conquistado. ‘CAOS’ nasceu como um desabafo, um grito de exaustão e, ao mesmo tempo, um pedido de recomeço”, relembra o cantor.

Hoje, em um novo momento, o cantor vê o álbum como um símbolo de superação e crescimento.

“O disco celebra a forma como aprendi que os erros, os problemas e os desconfortos da vida não são inimigos, mas sim formas de aprendizado e amadurecimento. O ‘CAOS’ é o grande intermediador desse processo, e abraçá-lo fez tudo ter sentido”, explica.

Mais do que um registro musical, “Caos” é um retrato íntimo de um jovem adulto enfrentando as transições e dores do amadurecimento. Um projeto confessional, emocional e verdadeiro, que promete tocar profundamente o público. O cantor ainda prepara grandes surpresas ligadas ao lançamento, como versões ao vivo das músicas, distribuição de cópias físicas do álbum e novas performances previstas para as próximas semanas.

“Espero que este álbum ajude as pessoas a enfrentarem seus próprios desafios, e que possam enxergar beleza e força mesmo nos momentos mais difíceis”, finaliza Zell.

Para celebrar o momento, Zell realiza um show especial de lançamento na Casa Namata, neste sábado, 1º, a partir das 19h, onde apresentará pela primeira vez as faixas inéditas do projeto. O evento marca o início da nova era do artista, que define o álbum como o auge da sua trajetória artística.

“Esse é o auge da minha carreira. Eu sonhei com esse momento desde minha adolescência, onde muitas destas canções foram escritas e adaptadas ao longo dos anos. Entreguei todo o meu coração nesse projeto”, conta Zell.

Agende-se

Data: sábado, 1º

Hora: 19h

Local: Casa Namata - Av. Conselheiro Furtado, 287 - Batista Campos, Belém

Classificação: Livre