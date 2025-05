Xande de Pilares chega em Belém para a Resenha do Nosso Tom

Nesta quarta-feira (30), véspera do feriado do Dia do Trabalhador, Xande de Pilares se apresenta na Resenha do Nosso Tom, a partir das 22h, na Assembleia Paraense. Ingressos na Bilheteria Digital.

O carioca, cria do Morro do Turano, na Tijuca, é um dos mais importantes sambistas brasileiros. Em 1991, ele começou a sua carreira no grupo Revelação e, após 13 anos, escolheu seguir solo e voar mais alto. Com seis discos em sua trajetória individual, Xande de Pilares coleciona sucessos, entre eles o mais recente, “Xande Canta Caetano”. Astro do Carnaval, compôs, com parceiros, quatro sambas-enredo para o Salgueiro, sua escola de coração, além de outros três, para Unidos de Padre Miguel, Império Serrano e Vai-Vai (SP).

Se toda a conexão com o Rio de Janeiro e o samba fez Xande ser destaque nacional, aqui em Belém o artista também tem uma raiz fincada. Em entrevista ao Grupo Liberal, durante uma das suas apresentações na capital paraense, ele revelou torcer para o Clube do Remo.

"O Seu Neném, meu avô, era Remo", revelou ao explicar o motivo.

Além disso, Alexandre Junior, um dos filhos do artista, mora em Belém e também é remista.

Ao longo desses 30 anos de carreira, Xande de Pilares sempre tem o Pará em sua rota de shows. Além de ser um grande intérprete musical, o artista também é dono de famosas composições, e todas essas canções estão na boca do público — algumas delas vão ser ouvidas hoje em sua apresentação.

“Essa turnê comemora os meus 30 anos de carreira e Belém faz parte desta minha história. Me apresento na cidade desde a época do Revelação e sempre fui muito bem recebido. Tenho carinho enorme pelo público belenense. Espero levar alegria com esse repertório que traz músicas novas e sucessos que não podem faltar nas nossas apresentações”, disse Xande de Pilares.

O artista já perdeu a conta de quantas canções compôs, mas Beth Carvalho, Diogo Nogueira, Maria Rita e Maria Bethânia são só alguns exemplos de ídolos da MPB que já cantaram Xande de Pilares.

Este mês, ele lançou um projeto ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Juntos, eles estrelam “Empretecendo”. Inclusive, esta é a primeira produção assinada por Xande de Pilares e Luciano Broa, e o álbum de estreia do selo Ednax / Gold Records. O trabalho chegou com 19 faixas e 25 músicas, quatro delas inéditas.

Ferrugem, Zeca Pagodinho, Teresa Cristina, Pique Novo, Renato da Rocinha, Andrezinho do Molejo, Helinho do Salgueiro, Swing e Simpatia, Revelação e Vando Oliveira são os convidados do projeto.

Neguinho e Xande firmam o ponto na cruzada antirracista em “Empretecer”. “A ideia nasce pela importância de pessoas como o Neguinho na minha vida. Não só ele, mas Zeca, Mussum, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Nei Viana, Dominguinhos do Estácio, Aroldo Melodia, Pedrinho da Flor e Jamelão, entre outros”, lista Xande.

Com carreira sólida na música, o cantor — que é dono do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com o álbum "Xande Canta Caetano" — também abre caminho para a atuação. Além, claro, de assinar várias trilhas de obras audiovisuais.

Em 2014, ele fez sua estreia no filme de comédia Made in China, de Estevão Ciavatta, onde interpretou o personagem Carlos Eduardo. Depois disso, em 2022, Xande de Pilares ainda atuou na telenovela Todas as Flores, do Globoplay. Seu personagem, Darci, é um carnavalesco e porteiro, casado com Chininha e considerado 'um exemplo de pai de família'.

Este ano, ele fez uma participação na Volta por Cima, da TV Globo.

"Sou noveleiro. Morava no morro numa época difícil, onde eu não podia brincar. Então, meu brinquedo era assistir à TV. Mas nunca imaginei que um dia eu fosse participar do que eu assistia”, disse Xande durante sua estreia em Todas as Flores.

Xande de Pilares é convidado da Resenha do Nosso Tom. (Arquivo Pessoal)

A Resenha do Nosso Tom, que irá receber Xande de Pilares, nasceu em 2018. Consolidada no mercado paraense, ela é de propriedade do grupo Nosso Tom.

“Temos grandes labels, mas a maior é a Resenha. Ela ficou tão grande que agora pede artistas grandes. Desde o Ferrugem, em 2023, que é um artista muito grande, ela expandiu.

O Xande vem, nesse grande momento da carreira, para carimbar mais uma vez a força desse produto chamado Resenha do Nosso Tom”, disse Júlio Cezar, vocalista do grupo, que também é composto por Maurinho, Marquinho e Jed.

Além da admiração que o Nosso Tom tem pela musicalidade de Xande de Pilares, eles também estreitaram laços de amizade. “Ele é um dos caras que mais admiro do samba. Ele vive um momento muito maduro. Eu assisti ao show dele ‘Xande Canta Caetano’ e virou um dos discos que eu mais escuto. A gente também já gravou uma música dele, no álbum ‘Pra Toda Vida’. Temos uma relação muito boa. Sempre que nos encontramos é especial, e ele conhece a nossa história — isso é muito importante. Estou muito feliz agora, após sete anos, de tê-lo na nossa Resenha”, pontua o vocalista do NT.

Maduros, o Nosso Tom celebra seus mais de 25 anos de carreira com o sucesso da label.

Além disso, eles somam, recentemente, trabalhos autorais e projetos audiovisuais.

“A Resenha veio do nosso desejo de fazer um show longo. Ela nasceu por isso. Mas depois olhamos como um negócio, um produto. Entendemos como funciona. O Resenha do Nosso Tom é um show para quem gosta das nossas músicas e de pagode”, finaliza Júlio.

Agende-se

Data: Hoje, 30

Hora: 22h

Local: Assembleia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614