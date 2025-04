Filha de Xande de Pilares completa 1 ano e ganha festança com a presença de filho paraense; veja

Xande de Pilares comemorou o primeiro aniversário da filha Estrela, fruto do relacionamento com Thay Pereira, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. A festança foi neste sábado (05), mas também foi a reunião de todos os filhos do artista.

O tema da festa foi Disney, nas cores rosa e dourado.

Como presente, Xande lançou, neste sábado, o EP Estrela e Ela, uma homenagem à filha e à esposa. O trabalho traz as músicas Doce Menina, composição escrita para Thay, e Estrela, canção dedicada à caçula.

A festança reuniu famosos, como a madrinha da pequena, Regina Casé, Estevão Ciavatta e Rocco, filho do casal, Carla Cristina, Zeca Pagodinho com a família, Viviane Araujo e Guilherme Militão com o filho, Joaquim, Andrezinho do Molejo e Ivo Meireles, padrinho da aniversariante, entre muitos outros.

Xande comemora 1 ano da filha Estrela (Fotos: Anderson Borde / AgNews)

Além disso, Alexandre Junior, filho do Xande, que nasceu e mora em Belém, foi prestigiar a irmã. Para quem não sabe, o avó do cantor também morou um tempo na capital paraense e era remista, por conta disso, ele também se tornou torcedor do Clube do Remo, assim como o seu filho.

Xande também é pai de Alexandre Lucas.

No próximo dia 30, o cantor se apresenta na Assembleia Paraense, em Belém, na Resenha do Nosso Tom.

Xande com os filhos: Alexandre Lucas, Alexandre Junior e Estrela. (Anderson Borde / AgNews)