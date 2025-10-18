Capa Jornal Amazônia
Varandas de aparelhagem: Carabao, Rubi e Crocodilo podem se apresentar no Círio 2026

Ainda não há confirmação sobre como serão e onde os espaços ficarão na cidade

Lívia Ximenes
Carabao O Máximo (Divulgação)

As varandas têm se tornado tradicionais no Círio de Nazaré, como a Varanda da Fafá, organizada por Fafá de Belém, e a Laje da Naza, de Gaby Amarantos. A expectativa é que, no próximo ano, as aparelhagens Carabao O Máximo, Poderoso Rubi e Crocodilo também montem os próximos espaços no festejo.

image ‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo
A família do pequeno Gael, de seis meses, compartilhou os registros nas redes sociais e foi parar na página oficial da própria festa

image Fãs conhecem o novo Carabao em megafesta na sede da Tuna, em Belém
Será a partir das 21h deste sábado (9), em programação que vai varar a madrugada e terá seu auge com a apresentação nova estrutura da aparelhagem sonora que embala a Amazônia há três anos

image VÍDEO: DJ do Rubi viraliza ao chegar de rabeta em show sobre balsa em Bujaru
Entrada triunfal de DJ Jean Apollo, da aparelhagem Rubi, movimentou o Cais de Arrimo no último sábado (13/9)

A ação é para animar devotos e turistas durante a Festa de Nazaré, com forte cultura paraense. Ainda não há informações sobre como serão e em qual espaço as varandas de aparelhagem ficarão em 2026.

Palavras-chave

Círio

Varandas do Círio

Varandas de Aparelhagem no Círio

Carabao O Máximo

poderoso rubi

aparelhagem do crocodilo
