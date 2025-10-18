Varandas de aparelhagem: Carabao, Rubi e Crocodilo podem se apresentar no Círio 2026
Ainda não há confirmação sobre como serão e onde os espaços ficarão na cidade
As varandas têm se tornado tradicionais no Círio de Nazaré, como a Varanda da Fafá, organizada por Fafá de Belém, e a Laje da Naza, de Gaby Amarantos. A expectativa é que, no próximo ano, as aparelhagens Carabao O Máximo, Poderoso Rubi e Crocodilo também montem os próximos espaços no festejo.
A ação é para animar devotos e turistas durante a Festa de Nazaré, com forte cultura paraense. Ainda não há informações sobre como serão e em qual espaço as varandas de aparelhagem ficarão em 2026.
