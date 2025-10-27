Praça da Bíblia vira palco de celebração da cultura na 1ª edição do Festival Vale Carajás

Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro acontece a primeira edição do Festival Vale Carajás, realizado pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, equipamento do Instituto Cultural Vale. A programação, que ocorre na Praça da Bíblia, é um ponto de encontro e de oportunidades ao promover atividades multiculturais, formativas e de entretenimento — e é totalmente gratuita.

“O Festival Vale Carajás está trazendo para esse território do sudeste do Pará um evento que celebra as memórias, a identidade cultural e que vem discutir e debater, também como uma plataforma de conhecimento, a construção identitária desse lugar, formado por migrantes, por pessoas de diversos lugares do país”, afirma Gabriela Sobral, diretora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

Nos dois dias de evento, artistas da região Norte dominam o line-up, que reúne tecnobrega, carimbó, zouk, música instrumental e muito mais. Nomes da música paraense contemporânea estarão presentes, como o cantor e compositor AQNO, a marajoara Naieme e a Escola de Música e Dança da Casa de Cultura de Canaã dos Carajás.

Com shows marcados para o primeiro dia, Lynda Sousa, cantora, e ProefX, integrante da Orquestra Aerofônica, compartilham o sentimento de antecipação e de trocas com o público canaãense. “A minha expectativa é muito positiva. Tenho certeza de que vai ser um momento lindo de troca, aprendizado e celebração da arte feita aqui no Pará”, afirma a cantora Lynda. “Sempre que tenho a oportunidade de participar de um evento assim, sinto que é uma chance de fortalecer não só minha caminhada como artista, mas também de me conectar com outras vozes que têm histórias parecidas e acreditam na cultura como força transformadora”, complementa Lynda.

O músico ProefX também reflete sobre a volta ao palco no município: “Esse será nosso terceiro show em Canaã dos Carajás, então já estamos nos sentindo meio em casa. O público local é maravilhoso, sempre foi muito receptivo e empolgado com o nosso som. No próximo dia 31, esperamos que todos cheguem juntos pra curtir conosco”, afirma o músico.

Além da diversidade de gêneros musicais presentes nas apresentações, o Festival Vale Carajás é uma oportunidade de expansão da música paraense, levando experiências e vivências culturais para locais fora do eixo central do estado. Esse é um dos pilares do evento, que integra as ações de fomento sociocultural da Casa de Cultura de Canaã dos Carajás.

AQNO, cantor e compositor de Marabá, destaca a importância de eventos voltados para as demais regiões do Pará: “Defendo muito essas ações de circulação por todo o estado, mas principalmente pelo interior. A gente sabe que as cidades do interior têm poucos aparelhos de cultura, poucos festivais e poucas mostras artísticas. Então, uma ação como essa é superimportante. Fico muito feliz de poder voltar a Canaã dos Carajás”, celebra o cantor AQNO.

“O Festival tem um mote que a gente acha muito bonito: quando um palco se acende, uma comunidade inteira se ilumina. Então, é com esse objetivo de justamente celebrar as pessoas desse território que o festival acontece”, finaliza Gabriela Sobral, diretora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

Agende-se

Datas: 31 de outubro, às 19h; 1º de novembro às 17h

Local: Praça da Bíblia, Canaã dos Carajás

Informações: (94) 99220-3451

Classificação: Livre

31 de outubro: sexta-feira

Núcleo de Iniciação Cultural (NIC)

Escola de Música da Casa da Cultura

Orquestra Aerofônica

Lynda Sousa,

DJ Pamela Duarth.

1º de novembro: sábado

Escola de Dança da Casa da Cultura

Girassóis

Nome

Aqno

DJ Pamela Duarth