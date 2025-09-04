Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita

Cidades paraenses recebem nos próximos meses o I Festival Gospel do Pará. Com audições em 4 regiões do estado, os cantores que desejam alavancar suas carreiras podem se inscrever gratuitamente.

As inscrições para o maior festival de música gospel já realizado no Pará estão abertas e seguem até o dia 15 de setembro. Os interessados já podem se inscrever pelo site oficial do festival que promete movimentar a cena musical e cultural do estado.

As audições acontecerão em quatro cidades-polo estratégicas: Benevides – 30 de setembro; Portel (Marajó) – 15 de outubro; Marabá – 21 de outubro; e Santarém – 28 de outubro.

A grande final será em Belém.

A organização do festival escolheu esses polos tem o objetivo de ampliar o alcance do evento e fomentar a economia local, uma vez que os candidatos viajarão de diferentes municípios para participar das seletivas, movimentando setores como hospedagem, alimentação, transporte e turismo. Além de contemplar, os cantores das diversas regiões.

O corpo de jurados contará com grandes nomes da música gospel nacional: Leandro Borges, Fernanda Brum, Anderson Freire e Pr. Lucas.

O cantor Leandro Borges acumula mais de um bilhão de visualizações no YouTube e mais de quatro milhões de inscritos em seu canal, ele é um dos principais nomes da música gospel no Brasil, ganhou sucesso com as músicas ‘Deus e Eu’, ‘Era Deus’ e ‘Um Refrão Pra Sua Alma’.

Já Fernanda Brum soma mais de 30 anos de carreira e tem reconhecimento internacional. Com uma carreira iniciada nos anos 1990, ela já lançou mais de 15 álbuns, venceu prêmios importantes como dois troféus do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. Entre os sucessos mais conhecidos, estão músicas como "Espírito Santo", "Apenas um Toque", "Cura-me", "Enquanto Dói", "Quebrantado Coração" e "A Noiva". Sua discografia é marcada por letras que falam de fé, superação, perdão e intimidade com Deus.

O vencedor do festival conquistará um contrato exclusivo com a Todah Music, considerada a maior gravadora gospel do Brasil. Já os classificados em 2º, 3º e 4º lugares receberão prêmios em dinheiro e troféus de ouro.

Segundo Arlon Oliveira, coordenador do festival, o impacto do evento é histórico para o estado: “Esse festival tem uma importância gigantesca para o Pará. Primeiro, porque é o 1º evento do segmento nessa proporção. E segundo, porque é a primeira vez que um cantor paraense terá a chance de gravar com a maior gravadora gospel do Brasil”.

A música gospel é reconhecida por lei no estado do Pará, esse evento atinge diretamente essa parcela da população que é cristã, que ouve música gospel, que canta música gospel.

“Nossa intenção é valorizar a música gospel no Pará e dar visibilidade nacional aos artistas paraenses. O vencedor sairá daqui direto para São Paulo para gravar um álbum profissional. Isso pode transformar a vida de alguém que hoje é anônimo em uma voz reconhecida em todo o Brasil”, complementa Arlon.