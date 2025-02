Forró Som Celestial recebe prêmio de Melhor Banda Gospel

A banda Forró Som Celestial, de Castanhal, no nordeste do Pará, foi eleita a Melhor Banda Gospel da cidade no Prêmio Líder 2025. A cerimônia de premiação ocorreu no último sábado (8/2), no Salles Jardins Recepções, reunindo diversos artistas e profissionais do setor musical.

Fundada em 26 de julho de 2024, a Forró Som Celestial rapidamente conquistou espaço no cenário gospel local, combinando o ritmo contagiante do forró com letras inspiradoras. A votação expressiva nas redes sociais evidenciou a forte conexão do grupo com o público, que tem acompanhado seu crescimento e participação em eventos e celebrações religiosas.

Banda Forró Som Celestial, de Castanhal (Créditos: @Produtoradivulguerecord's)

Para a vocalista Débora Oliveira, a premiação é motivo de gratidão e reforça a missão da banda.

“Para nós da banda Forró Som Celestial, é uma imensa gratidão e alegria receber o Prêmio Líder como Melhor Banda Gospel de Castanhal. Principalmente pelo nosso segmento, pelo gospel, pelo forró. A Forró Som Celestial se sente imensamente grata a Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigada a todos vocês que acreditaram, que acreditam no nosso trabalho. Vocês que votaram, a nossa equipe maravilhosa, os músicos, todos os músicos, produtores, e também agradecer à produtora Vogue Record, que tem acreditado no nosso trabalho. Muito obrigada, a nossa palavra é gratidão”, declarou.

O reconhecimento recebido no Prêmio Líder reafirma o talento e a dedicação da banda, que segue levando alegria e espiritualidade por meio da música. Com agenda movimentada e projetos em andamento, o grupo continua sua trajetória de sucesso, consolidando-se como um dos principais nomes do gospel na região.