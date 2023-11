Em coletiva, Joelma anuncia projeto para crianças e público gospel

Joelma chegou com novidades na coletiva de imprensa da gravação da parte três “Isso É Calypso Tour Brasil”, etapa Belém, na última quarta-feira (22). A captação do audiovisual será nesta sexta-feira (24), no Novo Mangueirão.

A cantora contou algumas coisas que estão por vir e outras ela guardou para serem surpresa. Prestas a completar 30 anos de carreira, logo nos primeiros minutos da gravação de amanhã, ela vai anunciar o que terá nessa comemoração.

Uma das curiosidades da imprensa brasileira era sobre a participação de Mylla Carvalho, ex-Cia do Calypso, que agora canta música gospel. A sua participação no “Isso É Calypso Tour Brasil”, será um dueto gospel. De acordo com Joelma, Mylla fez questão de cantar o estilo que trabalha no momento. Mas isso era exatamente o que a Rainha do Calypso esperava. Joelma revelou que sonhou com a canção e chamou Mylla para fazer parte desse momento na gravação do DVD.

“Tudo que eu faço eu peço para Deus, e no momento que eu não estou esperando, Ele me dá, acontece. Às vezes eu sonho, vejo. Cada um tem a sua intimidade com Deus e a minha é assim. Eu sonhei com essa canção para esse DVD agora e foi muito lindo, acho que eu tenho a missa e obrigação de falar um pouco disso, acho que é só o que a gente pode levar dessa vida, o sucesso não vou levar, dinheiro e fama também não, mas o que eu fizer para Ele, vou levar!”, disse.

A cantora contou ainda que pode gravar um projeto voltado para esse estilo musical: “Tenho vontade de fazer um trabalho todo gospel. Mas isso é entre mim e Deus, e ninguém se mete. Isso é uma coisa minha, muito particular. Esse trabalho não será direcionado ao público gospel, mas para Ele, exclusivamente. Eu faço isso nos shows e nos meus trabalhos, foi a maneira que eu encontrei de agradecer pelo dom que ele me deu, por tudo que ele fez por mim, Ele fez coisas que eu nunca pensei, imaginei ou pedi para Ele. Eu sonhava vender 10 mil copias de CDs, eu vendi mais de 22 milhões, fora a pirataria. Ele acabou me surpreendendo”.

Com sucesso entre os diversos públicos, as crianças também são fãs de Joelma. É rolar o feed nas redes sociais e encontrar o público mirim cantando e dançando a música da paraense. Tem até criança de que veste de Joelma. A artista paraense também antecipou que logo logo ela vai tirar do papel um trabalho voltado para as crianças. Ela percebeu o aumento desse público agora com o boom de “Voando Pro Pará”, inclusive ela prepara um show, que terá horário mais cedo, exclusivamente para as crianças.

“Alguns shows que estamos fazendo, algumas crianças não entram por causa do Juizados da Infância e Juventude (Juizados de Menores). Tem projeto para fazer apresentações onde eles possam ir. A criança está se manifestando”, antecipou.