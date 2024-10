Banda gospel paraense lança single "Verdadeiro Adorador" na sexta-feira (25)

A banda gospel paraense Ministério Promise lança nesta sexta-feira (25) a música "Verdadeiro Adorador" em todas as plataformas digitais, acompanhada ainda de um videoclipe. Com composição de Abdiel Arsênio, produção geral de Gabriel Mini e produção vocal do Estúdio Lucas Moia, a faixa é mais uma forma do grupo de adorar a Deus.

"Nosso alvo maior é trabalhar me prol do Reino de Deus, levando mensagens de salvação, fé, amor, esperança, pois sabemos que a música sara a alma e os corações sofridos, não somente cantando, mas também com ações sociais que realizamos, é um conjunto de situações que se somam", diz Lucas Moia, integrante da banda.

Durante o ano de 2024, a banda lançará diversos singles que, juntos, formarão o EP Parte I. Até dezembro deste ano, serão quatro singles autorais da Ministério Promise, que busca levar a Palavra por meio da arte musical. "Estamos em nosso melhor momento. Deus tem sido maravilhoso e tem aberto portas para nós do Ministério Promise. Depois de oito anos, resolvemos que este atual momento é o mais importante, onde estamos realizando um sonho que é a gravação do nosso EP e inserção nas plataformas digitais", comenta Ozeas Castro, integrante da banda.

Quanto a expectativa para os lançamentos desse ano,o grupo está bastante esperançoso: "Nossa expectativa é a melhor possível, e encaramos como um grande desafio esse ano de 2024. Podemos dizer EBÉNEZER, que significa 'Até aqui nos ajudou o Senhor!'. Nos consideramos vencedores pelos projetos e oportunidades que nos foram concedidas".

O EP Parte I será lançado em 2025 e, após isso, a banda fará o lançamento do EP Parte II, com 4 faixas autorais, que irão totalizar 8 músicas inéditas produzidas com o objetivo de levar os ensinamentos de Deus por meio da música.

Sobre a banda

Atualmente a formação do grupo vocal Ministério Promise é composta pelos músicos: Gisele Gomes, May Aguilal, Yanne Miranda, Lane Campos, Ozeas Castro, Rui Salomão e Lucas Moia. Os singles da banda Ministério Promise têm apoio do Governo Federal (Ministério da Cultura), do Projeto de Lei Paulo Gustavo e do Governo do Estado do Pará, juntamente com a Secult.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)