Cantora Gaia Veiga lança vídeo da música 'Refém' sobre empoderamento diante da rejeição

Ter sido rejeitado por uma pessoa pode ser, ao contrário de uma autodepreciação, o ponto de partida para uma nova abordagem de si mesmo, dizendo para si próprio que, enfim, tudo vai ficar bem. Ou seja, é uma questão de ponto de vista, de aprendizado. E essa experiência vivenciada pela cantora paraense Gaia Veiga virou tema da música "Refém" cujo vídeo ela lança nas plataformas digitais nesta quinta-feira (17), a partir das 10h: aqui.

Gaia não esconde a expectativa de que o público se conecte com a essência da canção e do clipe, que, segundo ela, "é meno

s 'perigosa' do que parece" e aborda uma mulher com suas ideias e propostas emocionais e íntimas. A gravação, como a própria artista descreve, foi um processo descontraído: "No fim, foi eu e a equipe nos divertindo no set, como quando fazemos shows imaginários em nosso quarto durante a adolescência”.

A cantora revela que a inspiração para a letra de "Refém" surgiu de uma experiência pessoal. "A inspiração veio de um relacionamento breve onde eu fui rejeitada, mas ao invés de me depreciar, eu imaginei que talvez eu fosse muito para essa pessoa. Foi uma forma de válvula de escape e uma maneira de dizer que vai ficar tudo bem," conta Gaia.

Essa mensagem de empoderamento e aceitação pessoal permeia a canção. "Refém busca mostrar uma perspectiva otimista diante da rejeição.

Imaginação

O clipe de "Refém" traz uma estética inspirada por devaneios e imaginação. "O clipe tem um sombreado, alguns efeitos nublados, imagens que giram, muitos efeitos que se equiparam à nossa mente", adianta Gaia.

Como destaca a artista, a estética em preto e branco e as rápidas mudanças de cena refletem a dinâmica da sua própria mente. "Cenas que se quebram e mudam automaticamente para outras, eu com outro cabelo, outra roupa, como quando estamos num momento de imaginação fértil", diz.

Quanto à mensagem da música e do clipe, Gaia explica que quer mostrar como o imaginário é capaz de transportar as pessoas para universos que elas desejam.

Atmosfera de sonho

"Foram anos sonhando com câmeras, uma equipe, músicos me acompanhando, e um estúdio todo branco. Realizar isso me levou para uma atmosfera de sonho", relata.

Após o lançamento de "Refém", Gaia já tem novos projetos a caminho. Ainda este ano, ela pretende lançar a faixa "Me Desmonta", uma colaboração com o artista Arcky, que, segundo ela, promete agradar ao público.

"A correria e a dificuldade real de ser uma artista independente fazem com que eu precise calcular e organizar bem cada projeto, mas estou ansiosa para o que vem por aí", afirma.

Musicalmente, Gaia cita a fase inicial de Beyoncé como uma de suas grandes inspirações, tanto na música quanto no visual do clipe. "Beyoncé na sua fase inicial de carreira sempre me inspira muito, trabalhos mais modestos, porém honestos", explica Gaia, que também busca trazer essa autenticidade para suas produções.