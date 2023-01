O estourado Nattan comanda hoje o “Bloco do Nattan”

Hoje é dia de “Bloco do Nattan”! Nattan, Ralk e Banda Eva comandam o pré-Carnaval de Belém neste sábado, 21. A festa será no estacionamento do Bosque Grão Pará, a partir das 18h. DJ Assayag também é atração da noite.

Nattan já esteve no Pará no pós pandemia por diversas vezes, ele já fez shows em vários municípios locais. Se os paraenses já conhecem ele, o Brasil começou a identificar o sucesso do cantor após o Fortal de 2022.

O hit "Tem Cabaré Essa Noite", parceria de Nattan com Nivaldo Marques, foi a música da micareta. Mesmo que o artista tivesse com a canção no seu repertório, outros cantores incluíram a música nos seus shows, na ocasião, de forma improvisada, afinal não dava para participar do Fortal sem cantar o hit.

O "ui ai" no refrão da canção não estava na primeira gravação de Nivaldo Marques, foi adicionada por Nattan. Com versões diferentes, os dois se uniram para fazer de "Tem Cabaré Essa Noite" um hit.

VEJA MAIS

Para o sucesso ser ainda maior, 2022 foi a estreia do cantor na micareta, e ele veio com tudo: em cima de um foguete. No primeiro dia de Fortal, "Tem Cabaré Essa Noite" aparecia em 24º lugar no Spotify no Brasil, com 410 mil streams. No dia seguinte da apresentação de Nattan, a música subiu para o 11º lugar, com 775 mil streams. Dois dias depois, ela entrava no top 10 na plataforma ao conquistar a sétima colocação.

"Achei essa música muito sensual, com essa levada, essa malemolência. Coloquei o ‘ui ai’ sem pretensão, mas quando vi que aquilo ali começou a pegar vi que era o caminho", disse Nattan, em entrevista do G1.

O cantor acha que o hit ganhou destaque por fugir de ritmos tradicionais. "As pessoas estão muito cheias de músicas muito parecidas. Quando chega uma lambada que há muito tempo o povo não escuta acaba quebrando o gelo", disse Nattan, nessa mesma entrevista.

O FANTÁSTICO MUNDO DE NATTAN

Nattan começou 2023 com novidades, o cantor mostrou o seu novo trabalho: 'O Fantástico Mundo de Nattan'.

O primeiro DVD do artista foi gravado no Aterro da Praia de Iracema, um dos pontos turísticos de Fortaleza (CE). A gravação de 'O Fantástico Mundo de Nattan' ocorreu em novembro de 2022 e foi aberto ao público. Mais de 300 mil pessoas marcaram presença no show do artista.

"Esta noite estou de alma lavada, é a realização de um sonho acontecendo, e ver tanta gente comigo me deixou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus e meus fãs por este momento, foi tudo pensado com muito carinho, subi aqui hoje para me dedicar e entregar o melhor para vocês, sempre com muita diversão", declarou em entrevista para a Revista Quem.

Foram quase 30 músicas tocadas na ocasião, 16 músicas inéditas, e após a gravação, ele ainda cantou mais 12 canções. Participaram do evento: Xand Avião, Mary Fernandez, Diego e Victor Hugo e Felipe Amorim.

QUEM É NATTAN?

Apadrinhado pro Xand Avião, Nattan ganhou o Brasil com o seu talento e jeito descontraído. Atualmente com 22 anos, ele estourou em 2021, ao entrar para o time da Vybbe, produtora do cearense, que também agencia Zé Vaqueiro, Priscila Senna, Felipe Amorim e Mari Fernandez.

Com o seu primeiro single “Storiezin”, ele chegou a ocupar o 5ª Lugar nos vídeos em alta do Youtube. A música é uma em parceria com Raí Saia Rodada.

A carreira de Nattan é recheada de feats de sucesso, como por exemplo “Não te quero”, com Zé Vaqueiro, e “Nunca Mais”, com Xand Avião. Com Mari Fernandez, temos “Comunicação Falhou” e “Conduta”.

Agende-se

Bloco do Nattan

Atrações: Nattan, Dj Assayag, Banda Eva e Ralk

Data: hoje, 21

Abertura dos portões 18h

Local Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará

Abertura dos portões 18h

Entrega dos abadás: Lojinha do Bloco do Nattan - 2 piso Shopping Bosque Grão Pará.

Informações: @bisentretenimento