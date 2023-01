Criadores de conteúdo participam de coquetel do 'Bloco do Nattan'

Dezoito influenciadores de Belém marcaram presença no coquetel do 'Bloco do Nattan', realizado nesta quarta-feira (18). Na loja onde estão sendo entregues os abadás aos participantes do evento, criadores de conteúdo receberam da Bis Entretenimento os kits de convidados para a festa que acontece no próximo sábado (21), a partir das 18h, no estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará, com a presença de Nattan, Banda Eva, Ralk e Dj Assayag.

Além de confraternizar, os influenciadores puderam conhecer, em primeira mão, os abadás que serão usados como passaporte para acesso ao evento. Para o camarotes, branco e cinza foram as cores escolhidas, já para a área premium as peças são em azul e rosa. A escolha dessas combinações permite que o folião tenha mais liberdade na hora de criar e customizar as peças.

“Amamos ter pessoas alegres e animadas como nossos convidados nos shows e produções da Bis. O ‘Bloco do Nattan’ vai reunir o que está mais em alta no Brasil - piseiro, axé e música eletrônica - em um lugar amplo e que comporte nosso público com a máxima segurança”, destaca Aline Maroja, da Bis Entretenimento.

Influenciadores marcaram presença no coquetel do 'Bloco do Nattan' (Carmen Helena)

"Eu amei demais essa escolha da estampa, cores e tecido. Já estou com várias ideias na cabeça de como combinar e estilizar o abadá, o problema agora é escolher o modelo de customização que vou fazer", disse o influenciador Anderson Beimer.

Além dele, também marcaram presença no coquetel os criadores de conteúdo Fernando Braga, Isabelle Holles, Luan Cunha, Yriane, Simone Abtibol, Bruno Henrique, Prix e Thayna Macedo, entre outros.

"Esse ano estou fazendo a minha estreia no grupo de influenciadores da Bis. Eu amo piseiro, fui convidada no momento certo. Vai ser o melhor show desse final de semana, até porque não tem como dar errado quando se tem Banda Eva, Ralk e Nattan juntos. Vou sair com meu abadá direto para a costureira, para garantir que esteja bem luxuoso, do jeito que o ‘Bloco do Nattan’ merece", disse Thay.

Os abadás serão entregues nos dias 19 e 20, na lojinha do 'Bloco do Nattan', localizada no segundo piso Shopping Bosque Grão Pará, das 10 às 22h. No dia do evento, o espaço também estará aberto para a venda de ingressos.