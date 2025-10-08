João Gomes estreia edição brasileira do Tiny Desk; conheça o projeto

O cantor pernambucano João Gomes foi o artista escolhido para a estreia do Tiny Desk Brasil. O projeto musical publicou o primeiro vídeo nessa terça-feira (7) e já alcançou mais de 339 mil visualizações no YouTube. Internautas elogiaram o artista, ressaltando a boa escolha para o começo do programa no país.

VEJA MAIS

João Gomes abriu a apresentação na “mesinha” com “Dengo”, sucesso da sua carreira, seguida por “Deusa de Itamaracá”, “Meu Cafofo” e “Pra que fui me Apaixonar” — música do artista mais ouvida no Spotify, com mais de 348 milhões de streams. O cantor continuou com “Meu Pedaço de Pecado”, “Reencontro” e “Aquelas Coisas”. Para encerrar o episódio, João cantou “Eu Tenho a Senha”.

Os músicos foram escolhidos por João, segundo o Tiny Desk Brasil. “Fui chamando os músicos que eu gosto e tinha vontade de tocar junto”, disse. Ao projeto, o artista falou que assistia a outros cantores e pensava se poderia participar também, então considera esse um momento único.

O que é o Tiny Desk?

O Tiny Desk é um projeto da NPR Music com conceito de apresentações musicais intimistas. Durando até 30 minutos, os episódios estão disponíveis no YouTube. No programa, artistas são convidados para cantar em um tipo de escritório com decoração maximalista e músicos que combinem com o estilo.

Aqui no Brasil, a estética do ambiente mudou: luz quente, decoração com objetos comuns em casas brasileiras e plantas. O maximalismo ainda é presente, assim como a bandeira que represente o artista. Na versão internacional, utiliza-se a bandeira do país e, na edição do Brasil, a do estado de origem.

Entre artistas que já se apresentaram no Tiny Desk está Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Doechii e Mac Miller.