Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

João Gomes estreia edição brasileira do Tiny Desk; conheça o projeto

O cantor pernambucano foi o primeiro convidado do programa e apresentou sucessos como "Dengo", “Pra que fui me Apaixonar” e "Pedaço de Pecado"

Lívia Ximenes
fonte

João Gomes escolheu os músicos que estariam com ele no Tiny Desk Brasil (Reprodução / YouTube)

O cantor pernambucano João Gomes foi o artista escolhido para a estreia do Tiny Desk Brasil. O projeto musical publicou o primeiro vídeo nessa terça-feira (7) e já alcançou mais de 339 mil visualizações no YouTube. Internautas elogiaram o artista, ressaltando a boa escolha para o começo do programa no país.

VEJA MAIS

image João Gomes, Jota.pê e Mestrinho levam Dominguinho a Belém em janeiro de 2026
O projeto nasceu da vontade de unir diferentes gêneros musicais em uma atmosfera leve e envolvente

image João Gomes rebate críticas de prefeita após cancelar show para ver nascimento do filho; entenda

image Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle
Cantor cancelou show em Minas Gerais para acompanhar o parto. Prefeita da cidade criticou falta de aviso prévio da produção.

João Gomes abriu a apresentação na “mesinha” com “Dengo”, sucesso da sua carreira, seguida por “Deusa de Itamaracá”, “Meu Cafofo” e “Pra que fui me Apaixonar” — música do artista mais ouvida no Spotify, com mais de 348 milhões de streams. O cantor continuou com “Meu Pedaço de Pecado”, “Reencontro” e “Aquelas Coisas”. Para encerrar o episódio, João cantou “Eu Tenho a Senha”.

Os músicos foram escolhidos por João, segundo o Tiny Desk Brasil. “Fui chamando os músicos que eu gosto e tinha vontade de tocar junto”, disse. Ao projeto, o artista falou que assistia a outros cantores e pensava se poderia participar também, então considera esse um momento único.

O que é o Tiny Desk?

O Tiny Desk é um projeto da NPR Music com conceito de apresentações musicais intimistas. Durando até 30 minutos, os episódios estão disponíveis no YouTube. No programa, artistas são convidados para cantar em um tipo de escritório com decoração maximalista e músicos que combinem com o estilo.

Aqui no Brasil, a estética do ambiente mudou: luz quente, decoração com objetos comuns em casas brasileiras e plantas. O maximalismo ainda é presente, assim como a bandeira que represente o artista. Na versão internacional, utiliza-se a bandeira do país e, na edição do Brasil, a do estado de origem.

Entre artistas que já se apresentaram no Tiny Desk está Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Doechii e Mac Miller.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

João Gomes

Tiny Desk

Tiny Desk Brasil

João Gomes Tiny Desk Brasil

Música

cantor joão gomes
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

CÍRIO 2025

Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025

Espetáculo com artistas renomados celebra a Virgem de Nazaré e promove solidariedade na Praça Santuário

07.10.25 21h44

troca

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium

O jovem baterista de 23 anos é conhecido especialmente por sua passagem pelo Suicidal Tendencies há alguns anos

05.10.25 16h27

novidade

Djavan lança música inédita e prepara estreia de álbum

O projeto reúne 12 faixas inéditas e será o primeiro disco do artista desde 2022

25.09.25 16h38

será?

Daft Punk lança experiência musical no jogo 'Fortnite', mas grupo diz que não vai se reunir

Após quase 30 anos de carreira, o grupo francês optou por encerrar suas atividades em 2021.

22.09.25 15h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

Acabou!

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: ‘Cada um seguirá seu caminho’

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid

07.10.25 21h37

CULTURA

Doc da TV Liberal mostra o Círio de Nazaré mais longo, com quase dez horas de duração

Projeto inédito vai ao ar na tarde desta quinta (9) e aborda um momento significativo da festa maior dos paraenses

08.10.25 8h00

antes x depois

Gretchen surpreende com 'novo rosto' após procedimentos estéticos; veja o antes e depois

Aos 66 anos, cantora revela nova harmonização facial e detalha mudanças no rosto; imagem viralizou nas redes sociais

06.10.25 21h33

LUTO

Odete Roitman, empresária e socialite, morre aos 60 anos

Personagem da novela Vale Tudo, Odete Roitman foi assassinada em um hotel no Rio de Janeiro; mistério agora é descobrir quem é o autor do crime

06.10.25 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda