Djavan lança música inédita e prepara estreia de álbum

Djavan disponibilizou nesta quinta-feira, 25, a faixa Um Brinde, primeiro lançamento do novo trabalho que chega às plataformas digitais acompanhado de um vídeo curto no YouTube.

A canção marca a abertura do processo de divulgação de Improviso, 26º álbum de inéditas do cantor e compositor, previsto para 13 de novembro. O projeto reúne 12 faixas inéditas e será o primeiro disco do artista desde 2022.

Turnê e comemoração

Além do álbum, Djavan também anunciou uma turnê nacional em 2026. A série de shows celebrará os 50 anos de carreira do artista, que iniciou sua trajetória discográfica em 1976, com o álbum A Voz, o Violão, a Música de Djavan, lançado com destaque para a canção Flor de Lis.