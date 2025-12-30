Capa Jornal Amazônia
Grupo gospel paraense lança clipe e conclui primeiro EP autoral após dez anos de trajetória

Produção reúne coral com grupos da Igreja Adventista e da Assembleia de Deus

Amanda Martins
fonte

Ministério Promise (John Sousa)

A banda gospel paraense Ministério Promise lança na próxima quarta-feira (31) o videoclipe da música “Entrega”, com estreia marcada para as 12h no canal oficial do grupo no YouTube. O lançamento marca o encerramento das atividades do grupo em 2025 e acompanha a conclusão do primeiro EP autoral, que também leva o nome da canção e já está disponível nas plataformas digitais.
 
Composição do cantor Leandro Borges, referência no cenário gospel nacional e internacional, o single ganhou uma produção audiovisual que reúne um coral formado por grupos ligados à Igreja Adventista e à Assembleia de Deus. Participam do clipe o Vocal Evangelium, Ministério Sal da Terra, Vocal Servos, Coral Blindados e amigos do Ministério Promise. A produção conta ainda com a colaboração do videomaker Daniel Rodrigo e do produtor vocal Lucas Móia, que faleceu em setembro deste ano e participou da construção do arranjo da música.
 
Segundo o diretor e vocalista Ozeas Castro, a canção dialoga diretamente com a trajetória do grupo. “Essa música ressalta exatamente o perfil do grupo, de entregar tudo ao Senhor e persistir até o fim. Foram noites intensas de gravação em estúdio, sempre acompanhadas de muita oração”, afirmou. 
 
Ele também destacou a importância de Lucas Móia no processo. “Foi um momento transformador no projeto e nas nossas vidas. Ele direcionou o ministério com muita experiência, dedicação e amor, impactando todos os envolvidos”, disse.
 
Para Ozeas, a participação coletiva no videoclipe reforça esse espírito de união. “A presença dos grupos convidados mostrou que, juntos, somos mais fortes e que a caminhada espiritual é também de apoio mútuo, independentemente de denominação”, explicou.
 
O single também traz como mensagem central o chamado à confiança total em Deus. “Essa canção é o testemunho do Ministério Promise. Passamos por perdas e dificuldades, inclusive o falecimento do nosso produtor vocal, mas a mensagem é deixar medos e fardos no altar e seguir confiando”, destacou Ozeas. Já o refrão reforça esse conceito ao convidar o ouvinte a entregar e confiar, aguardando sem duvidar.

Trajetória 

Fundado há quase uma década em Belém, o Ministério Promise nasceu da união de amigos cristãos que encontraram na música uma ferramenta de evangelização e acolhimento. Com estilo vocal influenciado pelo black soul, o grupo consolidou sua atuação no cenário gospel paraense e ampliou sua presença em outros estados, com apresentações em cidades como Imperatriz, no Maranhão. 
 
Em 2022 e 2023, o Promise participou como coral de apoio da gravação do DVD A Igreja Canta, de Leandro Borges, realizada na Catedral da Família, em Belém, com público estimado em 15 mil pessoas.
 
Além da produção musical, o grupo mantém ações sociais regulares, como café solidário, distribuição de cestas básicas, entrega de sopão a pessoas em situação de rua e visitas a hospitais, presídios e cemitérios. 
 
O Ministério Promise é formado, além de Ozeas, por Salomão Cascaes, Tiago Duarte, Yanne Miranda, Edslane Campos, Mayse Aguilal e Gisele Gomes. A banda é composta por Emanuel Lucas (bateria), Matheus Lopes (baixo), Yan Oliveira (teclado) e João Gabriel (guitarra). 
 
Para 2026, o grupo já tem novo projeto confirmado: a gravação do primeiro EP audiovisual está prevista para o dia 2 de maio. A proposta é dar continuidade ao trabalho iniciado com “Entrega” e marcar uma nova etapa do grupo. 
