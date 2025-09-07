Capa Jornal Amazônia
Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle

Cantor cancelou show em Minas Gerais para acompanhar o parto. Prefeita da cidade criticou falta de aviso prévio da produção.

Hannah Franco
fonte

Ary Mirelle dá à luz Joaquim, filho caçula com João Gomes. (Reprodução/Instagram)

Ary Mirelle deu à luz Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes, na madrugada deste domingo (7). A influenciadora entrou em trabalho de parto na noite de sábado (6), e o artista precisou cancelar de última hora sua apresentação no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro, no interior de Minas Gerais, para acompanhar o nascimento do bebê.

O casal já é pai de Jorge, de 1 ano e 7 meses. A notícia do parto foi confirmada pela assessoria do cantor e repercutiu durante o festival, que seguiu com as demais atrações programadas. Em nota oficial, a Prefeitura de Novo Cruzeiro classificou o cancelamento como “motivo de força maior” e desejou saúde à mãe e ao recém-nascido.

Ary Mirelle e João Gomes estão juntos desde novembro de 2022. Após uma breve separação em abril de 2023, o casal reatou e, pouco depois, anunciou a primeira gravidez. O primogênito Jorge nasceu em janeiro de 2024, e o casal oficializou a união em uma cerimônia íntima realizada no Castelo de Brennand, em Recife, em outubro do mesmo ano. Em fevereiro de 2025, os dois anunciaram que estavam esperando o segundo filho, Joaquim.

Cancelamento do show

Apesar da compreensão do público com o momento familiar do artista, a prefeita de Novo Cruzeiro, Viviane Pena, criticou a forma como o cancelamento foi conduzido pela equipe de João Gomes. Em discurso durante o festival, ela afirmou que a produção deveria ter informado com antecedência sobre a possibilidade do parto acontecer na mesma data do evento.

Segundo a prefeitura, a apresentação do cantor havia custado R$ 522 mil aos cofres públicos, valor que já havia sido pago. A prefeita alegou que, caso tivesse sido avisada com tempo hábil, outra atração poderia ter sido contratada para o sábado.

Até o momento, nem João Gomes nem Ary Mirelle se pronunciaram nas redes sociais sobre o nascimento de Joaquim. O casal tem mantido discrição durante a reta final da gestação.

